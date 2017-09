Weil am Rhein Eine ansehnliche Bandbreite im Angebot

Von Jasmin Soltan

Ein Ort der Gastlichkeit war Haltingen seit je her. Auch heute noch bieten sieben Gasthäuser und Restaurants eine ansehnliche Bandbreite von der gehobenen badischen bis zur internationalen Küche. Doch von den teils weit über Haltingen hinaus bekannten Adressen gibt es längst nicht mehr jede, und nur eine der verbliebenen wird noch in Familientradition geführt – vorerst.

Weil am Rhein-Haltingen. „Ich bin wirklich der letzte Mohikaner,“ witzelt Peter Biechele, der Wirt des Landgasthofs „Rebstock“ – zumal es keine Nachfolgeregelung innerhalb der Familie geben wird.

Das älteste Gasthaus im Ort hat seine Anfangsjahre 1505 als Gemeindestube erlebt (siehe Bericht unten) und gilt deshalb als Keimzelle der Gastronomie im Ort. Peter Biechele betreibt den „Rebstock“ erst in zweiter Generation, seine Mutter Hilda, Tochter des Küfermeisters Bartlin Hagin, gehörte aber zu einer der ältesten Familien im Dorf, die auch so manches Gasthaus führten. Vom Großvater erzählt er, dass dieser sonntags nach dem Mittagsschlaf zwei Viertele im „Badischen Hof“ bei seiner Enkelin Heidi trankt, dann desgleichen im „Rebstock“ bei seiner Tochter Hilda und zuletzt im „Goldenen Ochsen“ bei seinem Sohn Gustav, bevor er beschwingt nach Hause ging.

„Küfer und Metzger waren oft auch Gastronomen,“ weiß Peter Biechele. Aber die Zeiten haben sich geändert, sinniert der „Rebstock“-Wirt, der das Haus gemeinsam mit Erika Graf als Geschäftsführer leitet. Bis in die 60er Jahre hinein habe es in Haltingen fünf Wirtshäuser gegeben – und das war’s. Aber nicht nur der Ort wuchs, sondern auch die Zahl der Restaurationsbetriebe: das „Landhüsli“, der Vogtskeller, das China-Re-staurant und „Kaufmanns Stüble“ (mittlerweile wieder zu), kamen hinzu – ganz zu schweigen von den Imbisslokalen und Clubhäusern der Vereine, die für jedermann offen stehen. „Auf 200 Einwohner in Weil am Rhein kommt heute etwa ein gastronomischer Betrieb“, sagt Biechele, der die Zahlen grob ausgewertet hat. In Basel liege das Verhältnis bei 400 zu eins.

„Das ist kein Gejammer, sondern Fakt,“ relativiert Biechele. Er schaut für sein Haus positiv in die Zukunft, zumal Erika Graf den Landgasthof voraussichtlich bis 2021 weiterführen wird. Was die Resonanz angeht, hat er auch wenig zu klagen. „Wir haben mehr Gäste als früher“, sagt er.

Dazu beigetragen habe auch, dass Traditionshäuser wie der „Hirschen“ und die „Krone“ geschlossen haben, aber auch die Basler Kundschaft. 50 Prozent der Besucher machen sie im „Rebstock“ unter der Woche aus, 80 Prozent seien es am Wochenende. „Essgäste aus der Schweiz hat die Markgräfler Gastronomie aber immer gehabt“, spricht Biechele auch für andere Gastwirte. Das sei schon der Fall gewesen, als es noch „um viel Fleisch für wenig Geld“ gegangen sei. Der jetzige Hype betreffe denn auch mehr den Einkaufstourismus.

Ob Schweizer, inländische Gäste oder jene aus Frankreich, die seit der Einführung des Euros verstärkt kommen, – geändert hat sich der Anspruch der Kunden. Heute schätzen sie mehr die feine Küche und legen beim Übernachten mehr Wert auf Komfort. Auch das habe neben gesetzlichen Auflagen und dem Sog der Schweizer Löhne auf das Personal zu gestiegenen Anforderungen in Gastronomie und Hotellerie beigetragen, erläutert Biechele. Er beschäftigt 22 Mitarbeiter, davon 17 Festangestellte.

Zudem schauen die Kunden sehr genau aufs Geld, sagt der Wirt. Deshalb leuchtet es ihm nicht ein, dass so viele Übernachtungen über Online-Portale gebucht werden. „Würden die Gäste direkt buchen und bar bezahlen, könnte ich die Preise um 20 Prozent senken“.