Weil am Rhein Eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe

Weil am Rhein-Haltingen. Auszeichnung für den Gesangverein Haltingen, über die sich nicht nur Vorsitzender Gustav Walliser freute: Kultusstaatssekretär Volker Schebesta hat am Sonntag beim Landes-Musik-Festival in Horb am Neckar in Vertretung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann 24 Vereine der Amateurmusik aus Baden-Württemberg mit der Conradin-Kreutzer-Tafel geehrt. Darunter war auch der Gesangverein Haltingen, der in diesem Jahr seinen 175. Geburtstag feiern kann. Den Männerchor gibt es seit 175 Jahren, den Frauenchor seit 25 Jahren.

Schebesta bezeichnete die baden-württembergischen Chöre und Musikvereine als „die Basis der Musikkultur in Baden-Württemberg“. Die Aktiven in der Amateurmusik nähmen eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe wahr. Chöre und Orchester brächten Menschen aller Altersgruppen, unterschiedlicher Weltanschauungen und verschiedener Gesellschaftsschichten zusammen. „Damit sind Chöre und Orchester wichtige Orte der örtlichen Kultur und des Miteinanders“, so der Staatssekretär.

Vor allem im ländlich strukturierten Gebieten gehörten Chöre und Musikvereine zu den wichtigen Säulen einer qualifizierten musikalischen Ausbildung.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Ganztagsschule seien sie natürliche Kooperationspartner der Schulen, sagte Schbesta in seiner Würdigung. So werde der Zugang zu jungen Menschen hergestellt und gleichzeitig die Bedeutung der kulturellen Bildung an Schulen gestärkt.