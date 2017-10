Weil am Rhein Elektrogeräte und Schmuck gestohlen

Nachrichten-Ticker

20:34 Österreich verpasst Fußball-WM 2018 in Russland

Tiflis - Die Fußball-WM 2018 in Russland findet ohne Österreich statt. Durch das 1:0 von Wales in Georgien hat die Mannschaft von Trainer Marcel Koller bereits vor ihrem vorletzten Qualifikationsspiel am Abend gegen Serbien keine Chance mehr auf das Ticket zur Endrunde im kommenden Jahr. Österreich hat als Vierter der Gruppe D acht Punkte Rückstand auf den Zweiten Wales. Rang zwei, der zumindest zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt, ist nicht mehr zu erreichen.

19:54 Weiter Rätselraten bei Anti-Terror-Ermittlungen in Paris

Paris - Knapp eine Woche nach dem Fund von vier Gasflaschen im vornehmen 16. Stadtbezirk von Paris rätseln Anti-Terror-Ermittler immer noch über das Motiv der mutmaßlichen Täter. Es sei nicht klar, warum ein Wohnhaus Ziel eines versuchten Anschlages war, sagte Anti-Terror-Staatsanwalt François Molins in Paris. Derzeit könne keine Hypothese ausgeschlossen werden. Von den sechs Verdächtigen, die in Polizeigewahrsam genommen wurden, seien drei wieder freigelassen worden. Die restlichen drei Männer sollten in Untersuchungshaft kommen.

19:49 Bahnverkehr von Berlin nach Westen wird wieder aufgenommen

Berlin - Die wegen des Sturms "Xavier" eingestellten Fernverkehrsstrecken Berlin-Hannover und Hamburg-Hannover sollen morgen wieder aufgenommen werden. Das teilte die Deutsche Bahn am Abend in Berlin mit. Die Verbindung zwischen Berlin und Hamburg wird demnach erst vom 9. Oktober an wieder befahrbar sein. Die Strecke sei besonders schwer von dem Sturmtief betroffen, hieß es. Auf einer Länge von sechs Kilometer seien die Oberleitungen massiv beschädigt. Die Deutsche Bahn empfiehlt Reisenden, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung zu informieren.

19:11 Katalonien: Auch spanische Großbank La Caixa zieht weg

Barcelona - Nach der spanischen Banco Sabadell hat auch die Großbank La Caixa entschieden, ihren Hauptsitz aus Katalonien herauszuverlegen. Das Geldinstitut - der größte Geldgeber der Krisen-Region - werde von Barcelona nach Valencia umziehen, berichtete die Zeitung "El Mundo" am Abend. Erst am Nachmittag hatte die spanische Regierung entschieden, Unternehmen und Banken einen Abzug aus der Konfliktregion zu erleichtern.

18:58 Dax geht nach weiterem Hoch etwas die Luft aus

Frankfurt/Main - Der Dax hat im Handelsverlauf weitere Rekorde aufgestellt. Am frühen Nachmittag stand der deutsche Leitindex bei 12 993,53 Punkten so hoch wie nie zuvor. Danach bröckelten die Kurse wieder ab. Für den Dax ging es schließlich mit einem Minus von 0,09 Prozent auf 12 955,94 Punkten ins Wochenende. Der Euro rutschte kurzzeitig deutlich ab, berappelte sich dann aber wieder und kostete zuletzt 1,1734 Dollar.