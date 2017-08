Weil am Rhein Erfolge mit schnellen Flitzern

Fahrer des „Kartraceland“ Weil am Rhein sind bei Wettbewerben sehr erfolgreich unterwegs.

Weil am Rhein. Mit guten Leistungen erreichten die Weiler Kartraceland-Fahrer bei den vergangenen Rennen folgende Ergebnisse:

Bei den Deutschen Indoor-Kart-Team-Meisterschaften, die im Weiler „Kartraceland“ ausgetragen wurden, kamen die Weiler auf die ersten drei Plätze. Am Start waren folgende Fahrer: Malakai Lais (Weil am Rhein), Luis Marx (Lörrach), Nico Dercho (Rheinfelden Schweiz), Simon Klemm (Hausen), Demien Hugenschmidt (Frankreich), Sascha Köhlitz (Schliengen), Harald Klemm (Hausen), Cedrik Nickel (Frankreich), Biagio Macula (Weil am Rhein), Lenny Bayerl (Binzen), Herbert Gert­eiser (Kartraceland Albbruck), Sascha Eichin (Weil am Rhein) und Arnold Marx (Lörrach).

Beim Wettkampf um den Schwarzwald-Cup wurden vier Bahnen gefahren, nämlich in Waldshut, Rottweil, Neckartenzlingen und in Weil am Rhein. In sechs verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen erreichten die Fahrer des „Kartraceland“ in Weil am Rhein und Neckartenzlingen folgende Platzierungen: Gruppe A: Malakai Lais (Weil am Rhein) Erster und Dritter

Gruppe B: Nathan Neuhaus (Frankreich) Erster und Sechster

Gruppe C: Demien Hugenschmidt (Frankreich) erster und dritter Platz.

Gruppe D: Simon Klemm (Hausen) den ersten Platz und Nico Dercho (Rheinfelden) zweimal den zweiten Platz.

Gruppe E: Herbert Gerteiser (Albbruck) zweimal Zweiter und Harald Klemm (Hausen) Fünfter.

Süddeutsche Hallen-Team -Meisterschaft (Team Renn- serie für Jugendliche und Ältere: In Weil am Rhein war man mit vier Teams am Start und belegte den zweiten, dritten, vierten und sechsten Platz. Die Erstplatzierten waren allerdings mit drei Profi- fahrern am Start. Die Fahrer waren: Biagio Macula, Cedrik Nickel, Herbert Gerteiser, Malakai Lais, Nico Dercho, Simon Klemm, Luis Marx, Demien Hugenschmidt, Nathan Neuhaus, Sascha Koehlitz, Harald Klemm und Lenny Bayerl.

In Neckartenzlingen waren die Weiler mit zwei Teams am Start und belegten den dritten und siebten Platz. Fahrer: Biagio Macula, Demien Hugenschmidt, Herbert Gerteiser, Malakai Lais, Nico Dercho und Luis Marx.