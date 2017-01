13:59 Anklage fordert sechs Jahre Haft für Schülerin Safia wegen IS-Attacke

Celle - Ein Jahr nach einer Messerattacke auf einen Polizisten in Hannover hat die Anklage sechs Jahre Haft für die angeklagte 16-jährige mutmaßliche Sympathisantin der Terrororganisation Islamischer Staat gefordert. Die Schülerin habe sich des versuchten Mordes, der gefährlichen Körperverletzung sowie der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung schuldig gemacht. Das erklärte die Bundesanwaltschaft vor dem Oberlandesgericht Celle. Die Tat im Februar 2016 war aus Sicht der Anklage eine "Märtyreroperation" für die IS-Miliz.

Nürnberg - Für die Mehrheit der Deutschen wird Sicherheit immer wichtiger. 83 Prozent der Befragten in einer Umfrage zum Bedeutungswandel von Werten gaben an, dass Sicherheit in der aktuellen Zeit an Bedeutung gewinnt. Das waren sieben Punkte mehr als im Vorjahr. Lediglich zwei Prozent glauben, dass Sicherheit weniger wichtig wird. Jeweils knapp 60 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass die Werte Leistung, Vertrauen und Zuhause an Bedeutung gewinnen werden. Dies gab der Nürnberger GfK Verein bekannt.