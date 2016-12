Gemeinsam mit dem Ersten Bürgermeister Christoph Huber, Personalchef Christoph Braun und Christine Krauth vom Personalrat feierten drei städtische Mitarbeiter ihr 25-jähriges Dienstjubiläum im öffentlichen Dienst. Gleichzeitig nahmen drei Mitarbeiter Abschied vom Rathaus und wechselten in den wohlverdienten Ruhestand.

Weil am Rhein. Seit fast 20 Jahren ist Patrik Mehlin Sachbearbeiter beim heutigen Sachgebiet Personal und Repräsentation und damit ein bekanntes Gesicht bei vielen Mitarbeitern der Stadtverwaltung. Er beendete 1994 seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten im Rathaus Weil am Rhein und übernahm nach Stationen bei der Stadtbücherei und der Hochbauabteilung des Stadtbauamtes seinen Posten beim Hauptamt.

Der gelernte Gas- und Wasserinstallateur Klaus Zipser kennt die Wasserleitungen unter der Stadt wie kein anderer. Als städtischer Wassermeister bei den Stadtwerken ist er seit 1991 für die Wartung der Rohre, die Überprüfung der Wasserqualität und die Stabilität bei der Wasserversorgung mitverantwortlich, nachdem er zuvor den Meisterkurs Gas- und Wasserinstallateur an der Gewerbeschule Rheinfelden erfolgreich abgeschlossen hatte.

Zum Team des Kindergarten Kirschenstraße gehört Elke Langkau-Kümmerle seit 1992. Nach dem Besuch der Hauswirtschaftlichen Berufsfachschule in Nagold sowie der Ausbildung zur Kinderpflegerin sammelte sie erste Berufserfahrung unter anderem in einem Kindersanatorium, in einem Alten- und Pflegeheim oder einer Behindertenwerkstatt der Lebenshilfe Lörrach. Ab 1991 kam sie als Kinderpflegerin in den Kindergarten St. Franziskus, bevor sie schließlich in die städtische Einrichtung wechselte.

Marjeta Franz trat zum September in den Ruhestand ein. Ab 1993 war sie als technische Sachbearbeiterin beim damaligen Hochbauamt, heute Amt für Gebäudemanagement und Umweltschutz, tätig. Sie betreute viele Ausschreibungen und Instandhaltungen in den städtischen Gebäuden und kümmerte sich auch um das Thema Arbeitsschutz.

Auch Gudrun Maurer verlässt die Stadtverwaltung anlässlich ihrer Pensionierung. Die gelernte Speditionskauffrau kam 1985 nach ihrer Familienpause als Raumpflegerin im Stadion und Sanitärtrakt Weil am Rhein zum Einsatz und übernahm später auch die Reinigung des Sanitärtraktes im Stadion Märkt. Vor drei Jahren konnte Gudrun Maurer ihr 25-jähriges Dienstjubiläum bei der Stadt feiern.

1970 begann Dagmar Mösch ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadtverwaltung Weil am Rhein. Nach deren Abschluss startete sie bei der damaligen Schul- und Kulturabteilung beim Hauptamt, bevor sie 1978 Chefsekretärin im Vorzimmer des damaligen Bürgermeisters Peter Willmann wurde. Mit der Wahl Willmanns zum Oberbürgermeister wechselte Dagmar Mösch ebenfalls in dessen Vorzimmer mit. Nach einer Familienpause trat sie dann als Schulsekretärin bei der Karl-Tschamber-Schule wieder in den Dienst der Stadt. 2014 feierte sie ihr 25-jähriges Dienstjubiläum.