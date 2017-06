Weil am Rhein Festnahme beim Einkauf am Wochenende

Weil am Rhein. Damit hatte ein in Frankreich wohnender Mann wohl nicht gerechnet: Am Samstag war er gegen 19.50 Uhr mit seiner Ehefrau zum Wochenendeinkauf in Weil am Rhein unterwegs. Bei einer Personenkontrolle stellte die Polizeistreife fest, dass gegen den 50-Jährigen ein Haftbefehl besteht. Grund war ein Strafverfahren der Staatsanwaltschaft Lörrach aus dem Jahr 2014 wegen einer Trunkenheitsfahrt und eine daraus resultierende noch nicht beglichene Geldstrafe von knapp 1000 Euro, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizei nahm den Mann fest und klärte ihn über die Folgen auf. Der Festgenommene gab zunächst an, die Geldstrafe nicht begleichen zu können und verbrachte die Nacht zum Sonntag in Gewahrsam im Polizeirevier. Im Laufe der Nacht konnte der Mann die Geldstrafe schließlich doch begleichen und entging so einer Einlieferung in die JVA, wo er anstelle der Geldstrafe eine Freiheitsstrafe von 50 Tagen hätte antreten müssen.