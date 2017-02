Weil am Rhein. Der Stadtteilverein Weil-Friedlingen plant für den 6. Mai einen Nachmittag mit Ausstellung zum Thema „Friedlingen früher und heute“, heißt es in einer Mitteilung. Hierfür sucht der Verein Bürger, die Fotos, Filme, Texte oder Anekdoten zur Verfügung stellen können, vielleicht auch Bilderpaare, wie es früher aussah und jetzt. Wer Material und Ideen hat, wird gebeten, sich per E-Mail an stv-friedlingen@web.de zu melden.

Ein Vorbereitungstreffen findet am 20. Februar ab 17.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Riedlistraße 16, in Friedlingen statt.