Weil am Rhein Für Bürger

Die Ergebnisse einer grenzüberschreitenden deutsch-schweizerischen Befliegung im Frühjahr liegen vor. Im März haben der Kanton Basel-Stadt, die Städte Weil am Rhein und Lörrach sowie die Gemeinde Inzlingen eine gemeinsame Befliegung durch die Firma Aerowest GmbH aus Dortmund durchführen lassen.

Die Luftbilder dürfen ausschließlich für den privaten Gebrauch verwendet werden. Der Erwerb von Luftbildern ist beim Stadtbauamt Weil am Rhein, Tel. 07621/704 612 oder per E-Mail an g.bross@ weil-am-rhein.de für Weil am Rhein und beim Fachbereich Vermessung, Tel. 07621/ 415 543 oder per E-Mail an vermessungsamt@loerrach. de für Lörrach und Inzlingen möglich.

Weil am Rhein .Dieses grenzüberschreitende Projekt wurde vom Grundbuch- und Vermessungsamt des Kantons Basel-Stadt, dem Stadtbauamt Weil am Rhein und dem Fachbereich Vermessung der Stadt Lörrach initiiert und beauftragt. Bei der Befliegung wurde eine komplett neue Technologie verwendet, um diverse Luftbildprodukte zu erzeugen. Die weltweit modernste HighEnd-Multiperspektivkamera erzeugte unter anderem Luftbilder mit einer Bodenauflösung von zehn Zentimeter.

„Die Luftbilder entsprechen unseren Erwartungen und haben eine sehr hohe Qualität“, berichtet Gerhard Bross, Leiter des Servicepools des Stadtbauamtes Weil am Rhein. Thomas Welz, Fachbereichsleiter Vermessung ergänzt: „Dieses Projekt zeigt, dass gemeinsame Befliegungen sehr sinnvoll sind und die entstehenden Produkte für alle beteiligten Städte und Kommunen im täglichen Handeln eine unverzichtbare Grundlage darstellen.“

Die digitalen Luftbilder werden für die Städte Weil am Rhein und Lörrach frei im Internet verfügbar sein. Das Bürgerinformationssystem „geoPORTAL“ findet man unter https://geoportal. regiodata-service.de.