Nachrichten-Ticker

01:57 Ariane-5-Rakete bringt Telekom-Satelliten ins All

Kourou - Eine Ariane-5-Rakete hat erfolgreich zwei Telekommunikationssatelliten ins All gebracht. Sie setzte die Satelliten SKY Brasil-1 für AT&T/DIRECTV und Telkom 3S für Telkom Indonesia in der Nacht im Orbit aus, wie der Raketenbetreiber Arianespace mitteilte. Die Rakete startete vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana ins All.

01:43 EU-Parlament stimmt über das Ceta-Handelsabkommen mit Kanada ab

Straßburg - Das Europaparlament stimmt heute über das umstrittene Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada ab. Es wird erwartet, dass die Abgeordneten mehrheitlich zustimmen. Die Teile des Vertrags, die nicht in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, werden damit voraussichtlich von April an vorläufig gelten. Spitzenvertreter der EU und Kanada hatten das Abkommen Ende Oktober gegen viele Widerstände unterzeichnet. Damit der Vertrag endgültig in Kraft treten kann, müssen nach den EU-Abgeordneten noch die nationalen Parlamente zustimmen.

01:20 Zehntausende Anwohner am Oroville-Stausee dürfen zurück

Sacramento - Zehntausende Menschen, die das Gebiet um den kalifornischen Oroville-Stausee aus Angst vor einer möglichen Flutkatastrophe verlassen mussten, dürfen nun in ihre Häuser zurückkehren. Dies gaben die Behörden bekannt. Die Anwohner müssten aber Warnungen beachten und mögliche Evakuierungsaufrufe schnell befolgen, hieß es. Der drohende Kollaps eines beschädigten Abflusskanals an dem riesigen Wasserreservoir hatte die Behörden am Sonntag im Alarmbereitschaft versetzt. Sie forderten fast 190 000 Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen.

23:45 Usain Bolt und Simone Biles Laureus-Sportler des Jahres

Monte Carlo - Supersprinter Usain Bolt und Turn-Star Simone Biles sind in Monte Carlo mit den Laureus Awards als Sportler des Jahres geehrt worden. Mit seiner bereits vierten Auszeichnung ließ der Jamaikaner unter anderem Basketball-Profi LeBron James und Fußballer Cristiano Ronaldo hinter sich. In der Kategorie "Durchbruch des Jahres" wurde Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg geehrt, Rekord-Olympiasieger Michael Phelps wurde für das beste Comeback gefeiert.

23:40 Ermittlungen gegen Macri: Argentiniens Präsident unter Druck

Buenos Aires - Ungemach für Argentiniens Präsidenten Mauricio Macri: Ein Staatsanwalt hat entschieden, dass gegen ihn wegen des Verdachts auf Bevorteilung einer Firma ermittelt wird, die seiner Familie gehört. Dabei geht es um einen Schuldenerlass für verlustreiche Geschäfte mit der Regierung vor rund 20 Jahren. Die Ermittlungen sollen klären, ob ein Vertrag zwischen der Regierung und der Unternehmensgruppe Socma einen Verlust in Millionenhöhe für die Staatskasse verursacht haben könnte.