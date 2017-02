Nachrichten-Ticker

00:30 Zerstrittene Familien prügeln sich auf Straße in Krefeld

Krefeld - Zwei zerstrittene Familien haben sich auf einer Straße in Krefeld eine wüste Schlägerei geliefert. Dabei wurden sechs Menschen leicht verletzt, drei von ihnen kamen in ein Krankenhaus. Zudem wurde am Abend ein Auto zum Teil demoliert, wie die Polizei mitteilte. Wie viele Leute insgesamt beteiligt waren und wie es zu dem Vorfall kam, war zunächst unklar. Die Personalien von 23 Menschen wurden aufgenommen. Die Ermittlungen laufen.

23:59 Warnstreiks des öffentlichen Dienstes in mehreren Ländern

Düsseldorf - Eine Woche vor der nächsten Verhandlungsrunde über die Gehälter im öffentlichen Dienst der Länder soll es heute wieder in mehreren Bundesländern Warnstreiks geben. In Nordrhein-Westfalen sollen unter anderem Mitarbeiter von Ministerien, Finanzämtern und Uniklinken, an Gerichten und bei der Polizei die Arbeit niederlegen. In Niedersachsen liegt der Schwerpunkt auf den Straßen- und Autobahnmeistereien. In Bremen soll der Warnstreik unter anderem die Sozialzentren und das Jobcenter betreffen. In Hamburg sind Schulen, Hochschulen, Bezirksämter, Behörden und Landesbetriebe betroffen.

23:51 BVB siegt erst im Elfmeterschießen - Lotte schaltet 1860 aus

Berlin - Borussia Dortmund kann nach einem Zittersieg im Elfmeterkrimi gegen Hertha BSC weiter auf seine vierte Finalteilnahme im DFB-Pokal in Serie hoffen. Der Vierte der Fußball-Bundesliga besiegte die Berliner im Elfmeterschießen mit 3:2. Pokalschreck Sportfreunde Lotte schaltete unterdessen auch Zweitligist 1860 München aus und steht als einziger Drittligist im Viertelfinale. Keine Überraschungen gab es dagegen in Hannover und Sandhausen, dort schafften die Bundesligisten Eintracht Frankfurt und FC Schalke 04 den Sprung in die Runde der besten Acht.

23:02 UN: Terroristen nutzen Sicherheitsvakuum in Libyen aus

New York - Die Vereinten Nationen haben vor weiterhin schlecht kontrollierten Grenzen und einem Sicherheitsvakuum in Libyen gewarnt, das Terroristen in die Hände spielt. "Die Grenzen des Landes bleiben porös. Terroristen, Menschen- und Waffenschmuggler und kriminelle Banden nutzen das Sicherheitsvakuum weiter aus", sagte der UN-Sondergesandte für Libyen, Martin Kobler, in einer Sitzung des Sicherheitsrats. 2017 müsse das "Jahr der Entscheidungen" bei dem Versuch sein, die politische Ordnung wiederherzustellen. Libyen ist nach dem Sturz von Muammar al-Gaddafi 2011 ins Chaos versunken.

22:50 Frankfurt folgt Lotte und Schalke ins Pokal-Viertelfinale

Hannover - Eintracht Frankfurt bleibt auch im DFB-Pokal auf Erfolgskurs. Der Überraschungsdritte der Fußball-Bundesliga setzte sich im Achtelfinale des Cup-Wettbewerbs mit 2:1 beim Zweitligisten Hannover 96 durch. Für die große Überraschung sorgten die Sportfreunde Lotte. Der Drittligist setzte sich mit 2:0 gegen den Zweitligisten 1860 München durch. Keine Probleme hatte Bundesligist FC Schalke 04 bei seinem Gastspiel beim SV Sandhausen. Gegen den Zweitligisten gewann der fünffache Pokalchampion mit 4:1.