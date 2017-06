Weil am Rhein Große Pläne für Friedlingen

Von Siegfried Feuchter

Friedlingen soll weiter aufgewertet werden. Dazu gehört der Bau eines neuen Jugendzentrums mit einer großen Kindertagesstätte ebenso wie die städtebauliche Neuordnung des Grundstücks, auf dem das Deutsche Rote Kreuz und der Kindergarten Bärenfels angesiedelt sind. Neue Lösungen sind in der Diskussion.

Weil am Rhein. Auf dem Weg zu einem attraktiven Standort für Arbeiten, Wohnen und Freizeit sollen jetzt für Friedlingen die Weichen gestellt werden. Wenn Ende Juni der Gemeinderat wieder tagt, soll nach den Vorstellungen der Verwaltung der Gemeinderat einen Realisierungswettbewerb „mit städtebaulichem Ideenteil“ beschließen.

Es gibt, so verdeutlicht Erster Bürgermeister Christoph Huber auf Nachfrage unserer Zeitung, wie bei der Erweiterung des Friedlinger Rheinparks eine Mehrfachbeauftragung. Am Ende wird eine Bewertungskommission aus drei zuvor ausgewählten Entwürfen das ihrer Meinung nach beste Konzept für die angedachten städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen auswählen. Danach soll dieses Konzept in eine konkrete Planung münden.

Die Stadt erhofft sich von dem Wettbewerb Ideen, wie beispielsweise ein neues Jugendzentrum als Ersatz für das „La Loona“ an der Riedli­straße in Verbindung mit einem Kindergarten gestaltet werden kann. Dieses „Juno 2“ würde vergleichsweise größer als das vor etwas mehr als drei Jahren eingeweihte Juno in Haltingen (Jugendhaus und Kindertagesstätte) ausfallen. Mehrere Millionen Euro wird das Friedlinger Vorhaben umfassen, wobei der Stadt bereits ein Zuschuss aus dem Programm „Soziale Integration im Quartier“ in Höhe von 1,4 Millionen Euro zugesagt ist.

Das Projekt soll auf dem an der Ecke Blauen­straße/Tullastraße liegenden Trainingsplatz des FC Friedlingen und des FC Bosporus errichtet werden, wie Huber sagt. Ob dieser Platz dann ersatzlos wegfällt, steht noch nicht fest. Bekanntlich wünscht sich der neu fusionierte Friedlinger Fußballclub auch einen Kunstrasenplatz.

Mit einem neuen Jugendhaus und einer Kindertagesstätte allein ist es nicht getan. Die Stadt strebt im Zuge des Sanierungsprogramms in Friedlingen ein gesamthaftes Konzept an. Dazu gehört auch, eine Lösung für den Kindergarten Bärenfels zu finden. Der hat nämlich Erweiterungsbedarf. Doch eine Sanierung des derzeitigen Gebäudes, in dem auch das DRK Weil am Rhein seine Räume hat, lohnt laut Erster Bürgermeister schon aus energetischen Gründen kaum.

Deshalb gibt es die Überlegung, mittelfristig den Kindergarten Bärenfels zusätzlich in dem geplanten neuen Juno-Gebäude unterzubringen. Und für das Rote Kreuz bietet sich möglicherweise im Haltinger Sägischopf ein neues Domizil an. Entsprechende Planüberlegungen stellt die Verwaltung derzeit an.

Noch ist längst nicht alles in trockenen Tüchern. Doch lassen sich die städtischen Vorstellungen realisieren, wird das große Grundstück, auf dem DRK und Kindergarten Bärenfels beheimatet sind, frei und es ergäben sich im Bereich Riedlistraße neue Nutzungsmöglichkeiten.