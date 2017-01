Die Fasnachtsclique „12 Glunggi“ feiert am Samstag ihr 40-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass sind Freunde, Gönner und alle, die Freude an der Fasnacht haben, in die Festhalle Haltingen zum Geburtstagsball eingeladen.

Weil am Rhein (sc). Die Guggemusik Notehobler, die Wiibergugge Quaakdäsche aus Weil sowie die Notengrubler aus Ettingen in der Schweiz und die Sumpfgumber aus Grenzach werden für den richtigen Ton sorgen. Zwischen den Auftritten legt DJ Mike auf, so dass für beste Stimmung gesorgt ist. Zunftmeister Kurt Ruser wird eine Laudatio halten und durch das Programm führen. Ab 19 Uhr ist Einlass.

Was ist eigentlich ein Glunggi? Hier gibt es die unterschiedlichsten Interpretationen. Die einen sagen, das ist ein Mensch, der nach dem Motto: „Komm ich heut nicht, komm ich morgen“ lebt. Andere wiederum sehen in dem Glunggi einen schlampigen, nachlässigen Menschen. Immerhin sagte man früher, wenn einer unordentlich angezogen war: „Du bisch e Glunggi.“

„Angefangen hat es mit den ,12 Glunggi’ beim ersten Hemdglunkiumzug im Jahr 1977 in Haltingen“ sagt Cliquenchefin Tanja Multner. Damals trafen sich erstmals viele kleine und große Narren in der Unterwerkstraße. Groß war der Zug, der angeführt von der Guggemusik Notehobler durch die ehemalige Kolonie zum „Hundehüttli“, dem Vereinsheim des Gebrauchshundevereins Haltingen zog. Dort bekam jedes Kind einen Klöpfer mit Weckli. Angespornt durch den ersten großen Erfolg beschlossen die Organisatoren, in Zukunft jedes Jahr einen Umzug durchzuführen.

Nach dreißig Jahren wurde der Umzugsweg geändert, das Hundehüttli war für die vielen Narren zu klein geworden. Die Festhalle wurde zum Ziel auserkoren. „Zwischenzeitlich ist der Hemdglunggi-Umzug das fasnächtliche Ereignis in Haltingen“, sagt Multner. Um sich rechtlich abzusichern, wurde im Jahr 1978 die Interessengemeinschaft „12 Glunggi“ ins Leben gerufen. Bereits 1980 wurden die „Interessengemeinschaft 12 Glunggi“ als Gastclique in die Narrenzunft Wiler Zipfel aufgenommen.

Im Jahr 1980 stellten die Narren ihr Häs vor, das bis heute in der damaligen Form getragen wird. 1989 wurde aus der Interessensgemeinschaft ein eingetragener Verein und damit die „Fasnachtsclique 12 Glunggi“. Seit diesem Zeitpunkt sind sie Vollmitglied in der Narrenzunft Wiler Zipfel.

Seit ihrem Bestehen setzen sich die „12 Glunggi“ für Behinderte und in der Altenpflege der Arbeiterwohlfahrt Weil am Rhein-Haltingen ein. Das Vereinsleben und auch die Spenden für die AWO wird durch Kuchen- und Würstchenverkäufe finanziert. Dabei ist das Cliquenleben für die „Familienclique“ mit Ausflügen, Sommerfest oder Ostereiersuche das ganze Jahr über bunt. „Wir treffen uns an jedem ersten Dienstag im Badischen Hof“, sagt Tanja Multner. Gerne können Interessierte zu diesen Treffen kommen, Neumitglieder sind willkommen.

n Wer Karten für den Geburtstagsball will, kann diese bei der Geschäftsstelle der Weiler Zeitung oder via Facebook reservieren. Informationen sind auch im Internet unter www.12glunggis.de zu finden.