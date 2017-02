Weil am Rhein. In der Nacht zum Mittwoch ist ein Unbekannter in eine Autowerkstatt an der Weidstraße eingebrochen. Der Täter schlug ein Fenster ein und durchsuchte die Räume nach Wertsachen. Gestohlen wurde ein Laptop. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt, der Einbruch wurde am Mittwochmorgen festgestellt.