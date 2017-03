Wer in Europa seinen Weg machen will, muss die Sprachen seiner europäischen Partner beherrschen. Eine Möglichkeit, eine mehrsprachige Qualifikation zu erlangen, stellt das „AbiBac“ dar, welches erlaubt, gleichzeitig das deutsche Abitur und das französische Baccalauréat zu erwerben. Am Oberrhein-Gymnasium schließen im Abiturjahrgang 2017 zum ersten Mal Schüler ihre Schullaufbahn mit dem AbiBac ab.

Weil am Rhein. Hoher und wegweisender Besuch am Oberrhein-Gymnasium in Weil am Rhein: In dieser Woche waren die französischen Inspektoren Dominique Willé und Sylvain Gland vom Rektorat der Akademie Straßburg am OGW zu Gast, um einen pädagogischen Besuch des Gymnasiums durchzuführen, während dem sichergestellt werden sollte, dass das OGW, das über einen französisch-bilingualen Zug verfügt, wie geplant in diesem Jahr zum ersten Mal den AbiBac-Abschluss in angemessener Qualität anbieten kann, heißt es im Nachgang in einer Mitteilung.

Dieser gleichzeitige Erwerb des Abiturs und des Baccalauréats basiert auf dem Regierungsabkommen vom 31. Mai 1994 und ermöglicht Schülern, Zugang zu den Universitäten beider Länder sowie zu einem großen Spektrum an Ausbildungen und Berufen zu erhalten. Dabei werden neben verstärktem Französischunterricht auch zwei oder drei weitere (meist gesellschaftswissenschaftliche) Fächer in französischer Sprache unterrichtet. Auch erwerben die Schüler eine zusätzliche Qualifikation, die Leistungsbereitschaft, Engagement und Offenheit dokumentiert.

Während des Besuchs sprachen die Inspecteurs mit der Schulleitung sowie verschiedenen im bilingualen Zug unterrichtenden Lehrkräften und informierten sich über die Organisation und das Angebot im bilingualen Zug des OGW.

Auch der Unterrichtsbesuch in einer Französisch- und einer auf Französisch gehaltenen Geschichtsstunde in der Kursstufe 2 – der Stufe, die in wenigen Wochen die AbiBac-Prüfungen in Angriff nehmen wird – und eine Evaluation dieses Unterrichts standen auf dem Programm.

Am Ende des Tages zeigten sich die Inspektoren tief beeindruckt, sowohl vom Sprach- und Fachniveau der Schüler und der Qualität des Unterrichts als auch von der Bandbreite des bilingualen Angebots am OGW, das insbesondere Tagesbegegnungen mit drei nahegelegenen französischen Partnerschulen sowie einen mehrwöchigen Austausch mit einer AbiBac-Schule im südfranzösischen Nîmes beinhaltet.

Somit steht dem ersten deutsch-französischen Abitur am OGW nichts mehr im Weg. Nach den klassischen schriftlichen Abitur-Prüfungen werden die betroffenen Schüler am 1. Juni eine zusätzliche Baccalauréat-Prüfung unter Beisein eines französischen Prüfers ablegen, um dann möglichst Ende Juni das zweisprachige Diplom des bestandenen AbiBac in Empfang zu nehmen.