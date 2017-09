Weil am Rhein Kleiner Streifen, großer Ärger

Nachrichten-Ticker

21:51 Sammelabschiebung: Maschine in Düsseldorf gestartet

Düsseldorf - Nach einer längeren Pause sind erstmals wieder abgelehnte Asylbewerber per Sammelflug nach Afghanistan abgeschoben worden. Die Maschine hob nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Abend in Düsseldorf ab, um die Menschen in die afghanische Hauptstadt Kabul zu bringen. Wie viele Betroffene an Bord saßen, ist nicht bekannt. Nach Angaben des Flüchtlingsrates NRW sollten mindestens zwölf Menschen ausgeflogen werden. In der Abflughalle des Düsseldorfer Flughafens protestierten rund 180 Menschenrechtsaktivisten gegen die Abschiebung.

21:46 "Irma" hinterlässt gewaltige Schäden

Miami - Nach Hurrikan "Irma" läuft in der Karibik und im Süden der USA eine riesige Hilfs- und Aufräumaktion. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht von der "größten Luftbrücke seit dem Zweiten Weltkrieg", die zur Versorgung der Sturmopfer in der Karibik eingerichtet worden sei. Der niederländische König Willem-Alexander sagte, die Verwüstung übersteige alle Vorstellungskraft. Die Bundesregierung schickte ein Krisenteam in die USA. Schätzungen zufolge hat der Hurrikan allein auf der Inselgruppe der Florida Keys ein Viertel aller Häuser zerstört.

21:14 Apple stellt hochgerüstetes iPhone X vor

Cupertino - Apple will mit einem radikal erneuerten iPhone einen neuen Standard im Smartphone-Geschäft setzen. Beim iPhone X (steht für 10, nicht den Buchstaben X) füllt der Bildschirm den Großteil der Frontseite aus und der Fingerabdruck-Scanner wurde durch Gesichtserkennung abgelöst. Die Face ID ist mit mehreren Sensoren dreidimensional, damit die Technologie nicht etwa mit einem Foto ausgetrickst werden kann. Der US-Startpreis des neuen iPhones liegt bei 999 Dollar. Es kommt Anfang November auf den Markt.

20:57 Trump reist am Donnerstag nach Florida

Washington - US-Präsident Donald Trump will am Donnerstag nach Florida reisen, um einige der von Hurrikan "Irma" stark zerstörten Gebiete zu besuchen. Das kündigte seine Sprecherin Sarah Sanders in Washington an. Eine genaue Reiseroute stand zunächst noch nicht fest. Der Tropensturm hatte am Wochenende und am Montag nach seinem zerstörerischen Zug durch die Karibik große Schäden in Florida angerichtet. Millionen Menschen sind nach wie vor ohne Strom.

20:55 Krankmeldungen stürzen Air Berlin ins Chaos

Berlin - Nervenprobe für Fluggäste der Air Berlin: Kurz vor Ende der Bieterfrist sind der insolventen Fluggesellschaft streckenweise die Piloten ausgegangen. Etwa 200 Kollegen meldeten sich heute krank, mehr als 100 Flüge fielen aus, Tausende Passagiere waren betroffen. Auch morgen drohen Dutzende Flugausfälle. Das Management sprach von einer existenzbedrohenden Situation für die Airline. Ein Teil der Belegschaft spiele mit dem Feuer. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit trat dem Verdacht entgegen, zu Krankmeldungen aufgerufen zu haben.