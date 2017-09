Weil am Rhein Kurzer Weg für Bahnreisende

Von Marco Fraune

Einen kurzen Weg zur Tram 8 haben jetzt Bahnreisende, die aus Richtung Freiburg in Weil am Rhein am Hauptbahnhof ankommen. Gestern ist ein neuer Zugang von den Gleisen 8 und 9 zur Trambrücke eröffnet worden. Es handelt sich aber um ein Provisorium.

Weil am Rhein. Bislang mussten Bahnfahrgäste einen deutlich längeren Fußweg inkauf nehmen. Statt über die Bundesstraße und den Fußweg an der Hangkante entlang gibt es nun mit den Provisorium eine Abkürzung für diejenigen, die auf die Tram umsteigen. Der neue Zugang besteht aus einer Stahltreppe, zu der vom Bahnsteig aus ein gepflasterter Weg führt. Oben auf der Trambrücke wurde eine Scheibe entnommen und ein Durchgang zu den Gleisen geschaffen. Diese Arbeiten seien kein Problem gewesen, erklärten die Verantwortlichen der Baufirma Implenia. Der sechswöchigen Bauzeit folgte aber noch einmal eine doppelt so lange Genehmigungszeit. Noch bevor der „Dreizack“ Mitte dieses Monats eingehoben und im Januar eröffnet werden soll, wurde jetzt der Zugang geschaffen.

Es handelt sich trotz der guten Beschaffenheit aber um ein Provisorium. „Der Zugang muss zurückgebaut werden“, verweist Bürgermeister Rudolf Koger darauf, dass in dem Bereich künftig die neue Schnellbahntrasse verlaufen wird. Die Treppe bleibt also bis zur Fertigstellung der Strecke in einigen Jahren geöffnet.

Der Blick der Stadtspitze um OB Wolfgang Dietz richtete sich gestern bereits auf die nächsten Bauarbeiten. So erklärte Polier Hartmut Bohn dann die Planungen für den Einhub des stählernen Dreizacks, dessen Betonsäulen bereits stehen. Auf der B 3 befinden sich bereits aufgezeichnete Markierungen, wo der Kran positioniert wird, um das schwere Stahlgerüst von den Lastern auf die Baustelle und später dann an die Trambrücke zu hieven. Dafür bleibt, wie berichtet, die Bundesstraße von Mittwoch, 6. September, ab 8 Uhr, bis Dienstag, 12. September, 17 Uhr, für den gesamten Zeitraum im Bereich des Bahnhofs Weil am Rhein gesperrt. Der Zugang für Fußgänger besteht während dieser Zeit jedoch weiter.

Sobald die Treppenabgänge begehbar sind, wird die Bahnunterführung verfüllt. Insgesamt ist das Projekt mit 7,4 Millionen Euro veranschlagt. Als letztes sollen die Aufzüge an der Reihe sein, sodass etwa Ende April, Anfang Mai alles fix und fertig sei, so Koger.