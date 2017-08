Weil am Rhein Lothar Jerzembeck wird 80 Jahre alt

Weil am Rhein-Ötlingen (sc). Am morgigen Sonntag feiert Lothar Jerzembeck seinen 80. Geburtstag. Geboren ist der Jubilar in Schöneicho an der Elbe in der ehemaligen DDR. Nur ein bis zwei Jahre ging er dort zur Schule, dann musste die Mutter mit den Kindern fliehen.

Der Vater ist im Krieg geblieben, und als die Familie zum Heimatort zurückkam, war alles zerstört worden, erinnert sich Jerzembeck. In der Folge ist er in verschiedenen Heimen in Berlin aufgewachsen, bis er im Jahr 1952 nach Ötlingen kam, wo er bei einem Landwirt arbeiten musste.

Von 1956 an begann er bei der Firma Straßenbau Vogel, zuerst als Handlanger, dann als Pflasterer und Maschinist. Als Polier trat er in den Ruhestand. Mit seiner Frau Inge, eine gebürtige Ötlingerin, die er 1959 heiratete, hat der Jubilar vier Kinder. Zur Familie gehören heute sieben Enkel und drei Urenkel.

Das gemütliche Haus in Ötlingen hat er für seine Familie mit eigenen Händen gebaut. Gerne ist Lothar Jerzembeck mit seiner Frau verreist. Allein 14-mal war das Ehepaar in Kenia. Und jedes Mal hat sich der engagierte Jubilar dort für einige Zeit im Straßenbau, in der Kanalisation oder im Hausbau ehrenamtlich engagiert.

In schöner Erinnerung sind die Reisen nach Mexiko, Kuba oder in die USA. Noch bis vor Kurzem arbeitete Lothar Jerzembeck in den Reben oder auf seiner „Bündi“. Die Arbeit sei sein Hobby, sagt der Jubilar: „Es muss etwas laufen.“ Sein Wunsch für die nächsten Jahre „Gesundheit“. Das Jubelfest feiert Lothar Jerzembeck mit der Familie.