Von Reinhard Cremer

Einer der wichtigsten Punkte bei der Hauptversammlung des Angelvereins Weil und Umgebung in der Märkter Altrheinhalle war die Änderung der Vereinssatzung. Mit ihr entsprach der Verein den aktuellen Anforderungen des Vereinsrechts und des Finanzamts.

Weil am Rhein-Märkt. Bereits im Vorfeld hatte der Vorstand die neue Fassung vom Amtsgericht und vom Finanzamt absegnen lassen, teilte Vorsitzender Jürgen Kniephoff mit. Damit entfiel eine lange Diskussion. Die wesentlichen Änderungen betrafen die Möglichkeit einer Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitglieder und die Bestimmung, nach einer eventuellen Auflösung des Vereins, das Vereinsvermögen dem Landesfischereiverband Baden-Württemberg zukommen zu lassen. Die Satzungsänderung lag allen Mitgliedern vor und wurde einstimmig angenommen. Rückblick Vor den gut 120 Anwesenden berichtete Kniephoff aus dem vergangenen Vereinsjahr. Das Hauptaugenmerk lag wieder auf der Pflege des Rheins und seines Fischbesatzes sowie der des Weihers. Dieser wurde mit Karpfen, ein paar Hechten sowie einigen Barschen besetzt. Bei einem Kontrollbesuch am Rhein habe er, Kniephoff, den Eindruck gewonnen, dass dort immer weniger Angler unterwegs seien oder dass sie sich jetzt mehr verteilten. Die Renovierung am Dach der Garage wurde in Eigenleistung erbracht. Sie gestaltete sich jedoch umfangreicher, als ursprünglich angenommen.

Schriftführerin Heidi Kupfer, die einzige Frau im zwölfköpfigen Vorstand, berichtete detailliert aus den vergangenen Monaten. Durch die Familiensonntage im Juli und August habe der Angelverein etliche Jugendliche für den Angelsport begeistern können, so dass man nun langsam wieder „eine recht ordentliche Jugend beisammen“ habe. Stellvertretend für Jugendwart Jürgen Ehlert konnte sie demzufolge nur Positives mitteilen.

Finanzen Die Kassenlage des Vereins gestaltet sich, wie schon in den vergangenen Jahren, erfreulich. Das konnte Kassierer Kai-Uwe Wissler in seiner PowerPoint-Präsentation vorgestellten Kassenbericht darstellen. Ärgerlich seien die ausstehenden Beitragszahlungen säumiger Mitglieder. Diese machten derzeit in der Summe 1470 Euro aus. So seien 40 Mitglieder im vergangenen Jahr aufgrund mindestens dreier nicht entrichteter Jahresbeiträge aus dem Verein ausgeschlossen worden. Laut Satzungsänderung sind die Jahresbeiträge nun bereits bis zum 31. März des laufenden Jahres zu zahlen statt wie bisher zum 30. Juni. Fischereilehrpfad Ehrenpräsident Dieter Geu­gelin erinnerte in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Interessengemeinschaft Altrhein (IGAR) anhand vieler Fotos an die vor nunmehr 20 Jahren erfolgte Einrichtung des Fischereilehrpfades entlang des Altrheines. Die IGAR selber, die jetzt ihr zehnjähriges Bestehen feiern kann, bezeichnete Geugelin als Erfolgsgeschichte. In Kürze sollen 20 000 Kubikmeter Kies (kostenlos, wie Geugelin betonte) in den Rhein eingebracht werden, um den Fischen mehr Laichgelegenheiten zu bieten.

Da der Rhein ein Grenzfluss ist, müsse das Ganze noch mit der französischen Seite abgestimmt werden. Das Fischaufstiegsgewässer am Stauwehr sei von den Fischen bereits sehr gut angenommen worden.

In seiner Eigenschaft als Präsident des Turn- und Sportringes lobte Thomas Misch das Engagement des Angelvereins für die Natur. Wahlen Außer der Wahl Winfried Christens zum Kassenprüfer (bisher Oswald Strittmatter) standen keine weiteren Wahle n an. Ehrungen Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden mit einem großen Präsentkorb Hans Müller, Oskar Preugschat, Edgar Schwald, Dieter Wamser geehrt. Vereinsnadeln für 40-jährige Mitgliedschaft erhielten Dieter Bahr, Peter Hutzler, Manfred Lang, Gerhart Nietert.

Seit 25 gehören dem Verein Rinaldo Baccini, Robert Graef, Thorsten Graef, Michael Karle, Rudolf Heidenreich, Wolfgang Krause, Holger Krompholz, Hans-Peter Probst, Siegfried Rübin, Roland Scherer, Hansjörg Scherer, Manfred Schladerer, Ulf Schmelzer, Franz Schmid, Patrick Weise und Nico Winkler an.

Mitgliederstand: 609

Termine: Weiheröffnung voraussichtlich am 16. April; 1. und 2. Juli Teilnahme am Brückenfest in Weil;

Kontakt: Jürgen Kniephoff (Vorsitzender), Tel.: 07628/805 54 16;

Homepage: www.av-weil.de