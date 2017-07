Weil am Rhein Modellautos geklaut

Weil am Rhein. Einbruch in Otterbach: Am Mittwochnachmittag wurde die Polizei an die Nonnenholzstraße gerufen. Gegen 15.27 Uhr teilte ein Anwohner der Polizei mit, dass soeben zwei unbekannte Jugendliche seine Hauseingangstür eingeschlagen hätten und anschließend auf Fahrrädern geflüchtet seien.

Zuvor hatten die beiden unbekannten Jugendlichen mehrmals geklingelt. Als der Bewohner davon aus seinem Mittagsschlaf gerissen wurde, vernahm er lautes Scheibenklirren. Er eilte an sein Fenster und sah zwei Jugendliche auf Fahrrädern davonradeln.

Später wurde ein Einbruch in einen Schuppen und ein Einbruchsversuch in eine Garage festgestellt. Aus dem Schuppen wurden einige Modellautos geklaut. Eine Kamera wurde in den Kellerabgang des Schuppens geworfen und dabei zerstört.

Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07621/ 97970.