Weil am Rhein Musikherbst mit schlesischen Kammersolisten

Weil am Rhein. Im Rahmen des Markgräfler Musikherbstes gastieren am Freitag, 29. September, um 20 Uhr der Pianist Christoph Soldan und die Schlesischen Kammersolisten in der evangelischen Kirche Alt-Weil. Soldan, der an der Hamburger Musikhochschule bei Eliza Hansen und Christoph Eschenbach studierte, hat mittlerweile weltweit mit zahlreichen renommierten Orchestern und solistisch in einigen der bedeutendsten Konzertsälen gastiert. Über ihn äußerte sich Leonard Bernstein nach einer gemeinsamen Tournee 1988: „Ich bin beeindruckt von der seelischen Größe dieses jungen Musikers.“

Die Schlesischen Kammersolisten (Kwintet Œl¹skich Kameralistów) vereint die Stimmführer der Schlesischen Kammerphilharmonie (Œl¹ska Orkiestra Kameralna) aus Kattowitz. Alle Musiker sind ausgezeichnete Instrumentalisten, deren Ausbildung an verschiedenen Musikhochschulen in Polen und Deutschland stattfand.

Auf dem Programm stehen das Forellenquintett von Franz Schubert, das Klavier-Quintett F-Dur KV 413 von Wolfgang Amadeus Mozart und ein Streichquintett in F-Dur von Maurice Ravel. Karten gibt es im Vorverkauf bei www.reservix.de oder am Konzertabend ab 19 Uhr an der Abendkasse.

Weitere Informationen zum Konzert und zum Festival, das von den Gemeinden Müllheim, Sulzburg, Grenzach-Wyhlen, Bad Krozingen und Weil am Rhein gemeinsam organisiert wird, sind zu finden unter www.markgraefler-musikherbst.de.