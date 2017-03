Einen Anlass zum Feiern gibt es am Samstag, 18. März, für die Mitglieder des Reitvereins „Dreiländereck“: Seit 50 Jahren besteht der fast ebenso lange im Haltinger Reitsportzentrum im Niederried ansässige Traditionsverein. Mit 231 Mitgliedern gehört er zu den größten und erfolgreichsten Reitsportvereinen in Baden-Württemberg.

Weil am Rhein-Haltingen (rewe). Am 26. Mai 1967 wurde unter dem Vorsitz von Georg Kähny der Reitverein im Eimeldinger Gasthaus „Löwen“ als damals noch „Oberbadischer Reit- und Fahrverein“ gegründet. Die zehn Gründungsmitglieder setzten sich zusammen aus dem heutigen Ehrenpräsidenten und damaligen Turnierreiter Hans Brändlin sowie aus weiteren Reitern und Pensionären aus dem Besslerhof im Nonnenholz. Dort fanden auch bereits die ersten Turniere statt, bei denen Prüfungen bis zur mittelschweren Klasse „M“ abgenommen wurden.

Im Umzugsjahr direkt ein großes Turnier Im Jahr 1968 war dann der Umzug mit 30 Pferden in den Haltinger Stall, der später mit weiteren Stallungen und einer zweiten Reithalle erweitert wurde. Als erster Höhepunkt in der Vereinsgeschichte erfolgte im Jahr des Umzuges ein großes Turnier mit S-Springen, an dem sich namhafte Reiter wie der Ex-Bundestrainer Herbert Meyer sowie die damals ebenfalls bekannte Reitsportlerin Helga Köhler beteiligten.

Durch weitere Turniere in dieser Größenordnung und der erfolgreichen Turnierbeteiligung vereinseigener Reiter bei anderen Wettkämpfen hat sich der Reitverein „Dreiländereck“ bis weit über die Grenzen hinaus beliebt gemacht. Wichtigstes Ziel ist die Förderung des Reitsports in den Disziplinen Dressur, Springen und Fahren sowie vor allem die Förderung der Jugend. Vorsitzende und beliebte Veranstaltungen Nach den Vorsitzenden Georg Kähny, Albert Herren und Manfred Eckenstein stand von 1980 an Hans Brändlin an der Spitze des Vereins. Dieses Amt übernahm im Jahre 1992 der Bruder des Gründungsmitgliedes, Heiner Brändlin, der zu dieser Zeit noch als S-Turnierreiter seine Erfolge erzielte.

Sowohl zum 30-jährigen als auch 40-jährigen Vereinsbestehen fanden große und spannende S-Turniere statt. Sehr beliebt sind auch die seit zehn Jahren im Rahmen der Haltinger Turniere ausgerichteten S-Dressur-Wettbewerbe mit Prix St. Georg.

Mit der bisher längsten Amtszeit steht seit dem Jahr 2002 der als Dressurreiter aktive Thomas Westermann dem Verein vor. Ein Jahr zuvor übernahm die Haltinger Familie Lehmann, selbst seit Anbeginn Mitglieder im Reitsportverein, als geeignete Nachfolger das Reitsportzentrum, das über 30 Jahre in den Händen der Familie Brändlin lag. Weitere Verbesserungen der Infrastruktur Neben einer umfangreichen Sanierung der Außenanlagen und Reithallen erfolgten im Zuge der artgerechten Pferdehaltung weitere Verbesserungen, indem Boxen vergrößert und zusätzliche Weideplätze eingerichtet wurden. Mit viel Eigenleistung hat auch der Reitverein zum Erhalt und zur Verschönerung der Anlage beigetragen.

Sportliche Erfolge können sich sehen lassen Sehen lassen können sich aber auch dank entsprechender Förderung die sportlichen Leistungen der Aktiven. Waren es in den Anfangsjahren Hans und Heiner Brändlin sowie Amy de Bary, so haben sich in den vergangenen Jahren die mittlerweile zur Weltelite zählenden Springreiter Hans-Dieter Dreher und Pia Reich hervorgetan. Aber auch Dr. Carmen Vogt-Brändlin, praktizierende Tierärztin im Eimeldinger Gestüt Grenzland und zweimalige Weltmeisterin unter den Veterinären im Springreiten, setzte als Tochter des Ehrenpräsidenten Hans Brändlin auf sportlicher Ebene die Familientradition fort.

Das Jubiläumsfest werden die Mitglieder mit vielen geladenen Gästen im Eimeldinger Restaurant „Sichtwerk“ (G5) am Samstag, 18. März, ab 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) mit einem Festakt und Jubiläumsball sowie ansprechenden Programm groß feiern.