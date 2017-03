Weil am Rhein Noch keine Entscheidung zum Rebhus

Weil am Rhein (sif). Ob und in welcher Form das unter Denkmalschutz stehende Rebhus in die Planungen für die Dreiländergalerie eingebunden werden kann, ist noch offen. Zwar verhandelt Cemagg nach wie vor mit „mfi“ respektive Unibail-Rodamco – der französische Konzern hatte 2015 die „mfi management für immobilien“ übernommen – über einen Kauf, doch eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. „Wir planen derzeit ohne das Grundstück und müssen damit klarkommen", sagte Barbara Linnemann von Apleona.

Sie ließ jedoch keinen Zweifel daran, dass es ihr am liebsten wäre, wenn man das alte Zollhaus erwerben und abreißen könnte. Aber sie weiß auch, dass dies nicht möglich ist, da das Rebhus unter Denkmalschutz steht. Deshalb arbeite man daran, das Gebäude in die Planung der Dreiländergalerie zu integrieren. OB Wolfgang Dietz unterstrich zudem, dass ihm der Erhalt des Rebhus’ mit seinem Weinbrennerstil wichtig sei.

Cemagg als Investor der Dreiländergalerie hofft indessen, das alte Zollhaus doch noch erwerben zu können. „Die Entscheidung fällt in Frankreich“, sagte Linnemann mit Hinweis auf den Eigentümer Unibail-Rodamco. Gelinge dies nicht, bestünde noch die Möglichkeit einer gemeinsamen Freiraumplanung rund ums Rebhus.