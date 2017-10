Weil am Rhein Nur noch eine Chrstmette – aber wo?

Weil am Rhein. Der Pfarrgemeinderat der katholischen Seelsorgeeinheit hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit einer Änderung der Heiligabend-Gottesdienste befasst.

Der Vorschlag, nur eine Christmette um 22 Uhr anzubieten, wird damit begründet, dass dieser Gottesdienst in einer gut gefüllten Kirche gefeiert werden sollte, da sowohl in St. Peter und Paul sehr stark als auch in St. Maria in Haltingen immer weniger Menschen kommen. Dagegen haben die Krippenfeiern einen immer stärkeren Zulauf.

Es gab eine längere Diskussion darüber, wo eine Christmette um 22 Uhr stattfinden soll – in St. Peter und Paul oder in St. Maria. In der jeweils anderen Kirche soll dann um 17 Uhr eine Christmette mit gespieltem Evangelium stattfinden.

Bei der Diskussion zeigte sich, dass die in Weil beziehungsweise in Haltingen aufgewachsenen Gemeindeglieder die Christmette um 22 Uhr sehr gern in ihrer Heimatkirche hätten und das als Herzensangelegenheit sehen.

Der Beschluss über den Ort der 22 Uhr-Christmette soll in der nächsten Sitzung am 19. Oktober gefasst werden.

Zwei Krippenspiele soll es weiter geben. Ökumenisch um 15 Uhr in der Gemeinde „Guter Hirte“ in Friedlingen und später in der Kirche, die die späte Christmette feiert.