Von Daniela Buch

Mit stabilen Mitgliederzahlen, in harmonischer Stimmung und finanziell ausgeglichen bewegt sich der Rockchor Ötlingen auf seinen 20. Geburtstag in diesem Herbst zu.

Weil am Rhein-Ötlingen. „Wir werden jetzt demnächst Twen“, umschrieb Vorsitzende Ute Korom an der Generalversammlung am Freitagabend die Entwicklung des Chors. „Vor uns liegt nun ein schönes und abwechslungsreiches Jahr“, drückte sie die Vorfreude aus. Im Herbst wird es ein Jubiläumskonzert in der Mehrzweckhalle geben, ein weiteres Konzert ist geplant. Im Oktober 1997 war der Rockchor auf Initiative von Dieter Rösch aus den Reihen des Männerchors heraus gegründet worden.

Mitgliederzahl Der gemischte Chor zählt 44 Fördermitglieder und 51 Aktive, darunter 35 Sängerinnen und 16 Sänger. Im Sopran bestehe derweil sogar ein Aufnahmestopp, berichtete Korom. Weitere Sänger zu finden, die den Männeranteil stimmlich unterstützen, stehe im Fokus der Mitgliedersuche, die zwar kein dringliches Thema darstelle, aber im Auge behalten werde. Auch wolle man darauf achten, dass sich der Chor im Laufe der Zeit verjünge.

Rückschau Neben Auftritten und regelmäßigen Proben standen 2016 erneut gesellige Zusammenkünfte und Arbeitseinsätze für die Mitglieder an. Das gemeinsame Konzert mit dem Manhattan Jazz-Choir im Triangle Kulturzentrum in Hüningen sei eine besonders gelungene Veranstaltung gewesen, die auch eine Fortsetzung der vor fünf Jahren begonnenen Chorpartnerschaft festigte. Als Höhepunkt des Jahres blieb die Teilnahme am Landesmusikfestival Baden-Württemberg in Ettlingen in Erinnerung.

Wahlen Der Vorstand wurde von der Versammlung einstimmig entlastet. Bei den turnusgemäßen Wahlen eines Teils des Vorstandes wurden die bisherigen Amtsträger in ihren Funktionen bestätigt: Brigitte Rappl als zweite Vorsitzende, Hagen Sichtling als Schriftführer, Beate Schiller als Medienbeauftragte sowie Thomas Merkel als Beisitzer.

Leistungsstand Zufrieden und lobend äußerte sich Dirigent Johannes Henning über den Leistungsstand des Chores. Die Stimmbildung, der man sich im zurückliegenden Jahr verstärkt und unter Anleitung einer Fachpädagogin widmete, um sich auch qualitativ weiterzuentwickeln, mache sich bereits positiv bemerkbar. An Helmut Ritter richtete er einen herzlichen Dank für die auf den Rockchor zugeschnittenen Arrangements.

Kompliment Ortsvorsteherin Helene Brombacher machte dem Rockchor ein Kompliment: „Ihr seid keinesfalls in die Jahre gekommen, und wenn, dann fast unmerklich.“ Es sei für sie bis heute eine Freude, den Chor als feste Größe im Dorf zu wissen, und gemäß des Gründungsziels des Rockchors sagen zu können, dass unabhängig, was jemand singen möchte, er in Ötlingen Anschluss finde und willkommen sei.