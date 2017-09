Weil am Rhein Offener Treff und ein Besuch auf dem Bauernhof

Weil am Rhein. Das Familienzentrum Wunderfitz in Weil feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen.

Neben Kinderbetreuung in der Krippe, in den betreuten Spielgruppen, im Fachdienst Kindertagespflege sowie im Schülerhort der Karl-Tschamber-Schule gibt es auch Beratungen und Kurse bei Fragen rund um Pädagogik, Entwicklung oder Erziehung. Im neuen Veranstaltungsprogramm werden in diesem Bereich Babymassage, Elternkurse, Mütterberatung, systemische Familientherapie oder Naturheilkunde angeboten.

Vorträge

Auch informative Vorträge stehen auf dem Programm – am 8. November zum Thema „Trauer bei Kindern“ sowie am 13. Dezember zum Thema „Bindungstheorien – Wie wir unseren Kindern Sicherheit vermitteln können“. Am 7. März 2018 steht die Geschwisterproblematik (Position, Beziehung und Eifersucht) im Fokus.

Immer mittwochs von 15.30 bis 17.30 Uhr ist Offener Treff. Dienstags von 14 bis 16 Uhr gibt es das neue Format „Hello World“, bei dem sich Eltern begegnen können, deren Kinder die Welt auf hochsensible Weise wahrnehmen.

Künstlerisches

Abenteuer im Wald mit einer Schnitzeljagd können Kinder am 29. September und 7. November erleben. Ausdrucksmalen steht am 7. November, 12. Dezember, 20. Februar und 6. März auf dem Plan sowie Filzen am 16. März. Intuitives Malen für Frauen findet am 7. November, 12. Dezember, 16. Januar, 20. Februar und 6. März statt. „Landart – Kunst in der Natur“ ist der Titel einer Veranstaltung am 23. März.

Ausflüge und Besuche

Auch die Welt soll erkundet werden: Am 14. Oktober stehen Besuche auf dem Bauernhof und bei der Polizei an sowie am 8. Dezember beim SWR in Lörrach. Gekocht wird am 25. November und 10. Februar und gebacken am 1. Dezember. Der Nikolaus kommt am 6. Dezember in den Offenen Treff und liest Geschichten.

Am 10. März findet ein Filmfest für Kinder statt – für jedes Alter wird etwas dabei sein, heißt es in der Ankündigung. Eine Frauenkleiderbörse ist für den 13. Oktober angesetzt.

Theater

Am 22. Oktober zeigt das Theater Die Blinklichter „Alberta geht die Liebe suchen“, am 19. November führt die Zauberbühne Rottweil „Ein Fest für Kater Findus“ auf, das Theater September zeigt am 25. Februar „Das Grüffelokind“ und das Theater Knurps „Keinohrhase“ am 18. März. Und für die Eltern bietet das Familienzentrum am 7. Oktober die humorvolle Lesung von Jonas Ratz: „Trottelini mit Pumasan“ – eine wahre Geschichten aus dem Leben junger Eltern.

n Das gesamte Veranstaltungsprogramm ist auch demnächst auf der Homepage www.wufi-weil.de zu finden.