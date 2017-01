Tolle Stimmung, volle Zuschauerränge und durchweg Lob für die Organisation: Dominik Kiesewetter und Olli Mair, verantwortlich für das U10-Qualifikationsturnier für das Mitte Februar stattfindende internationale Jugend-Hallenfußball-Turnier des SV Weil, hatten allen Grund, zufrieden zu sein.

Weil am Rhein. Die Tribüne bot ein Bild wie beim „großen“ Turnier, das im Februar zum schon 46. Mal stattfindet und als „McDonald’s Fußballcup“ firmiert: Sitzplätze waren Mangelware, so dass die Organisatoren übers Hallenmikrofon mehrfach die Zuschauer an den Stehplätzen dazu auffordern mussten, doch von der Tribünen-Brüstung wegzugehen, um den anderen Zuschauern nicht die Sicht auf die hochklassigen Turnierspiele der U10-Teams zu versperren.

Souverän agierte das Turnierleitungsteam – mehr als 30 Frauen und Männer hatten Mair und Kiesewetter auf ihrem Arbeitsplan stehen – und auch das Technik-Team hatte alles im Griff. Es gab einen Ergebnisservice per Computer ins Foyer und neu auch einen Live-Stream mit Video-Sequenzen aller Spiele im Internet. Für Bewirtung sorgten die Gastgeber aus der SVW-Jugendabteilung in der Mensa der Markgrafenschule.

Dort wurden auch die Betreuer und Trainer der Gastteams vom SV Weil versorgt. In deren Fokus standen aber ganz besonders die Turnierspiele der 20 Teams aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Für die ging es um die Qualifikation für das Turnier gegen ganz große Namen aus dem internationalen Top-Fußball. Und entsprechend engagiert, aber durchweg fair wurde gekickt, bis sich am frühen Samstagabend der FC Ravensburg über den Teilnehmer-Scheck für 11. und 12. Februar freute. Die Jungs vom Bodensee hatten im Endspiel den TuS Makabi Frankfurt mit 5:2 bezwungen. Platz drei ging an den FC Mulhouse, der im rein französischen „kleinen Finale“ mit 3:1 gegen den ES Saint Avold siegreich blieb.

In den Viertelfinalspielen hatten der FC Bad Canstatt, der FC Erolsheim/Frankreich, 1844 Freiburg und der FV Lörrach-Brombach II die Segel streichen müssen. Bereits in den Gruppenspielen ausgeschieden waren SC Basel-Nord, Concordia Basel, Amicitia Riehen, SV Kenzingen, FV Lörrach-Brombach, FC Steinen-Höllstein, TuS Lörrach-Stetten, FC Dijon, FC Zimmern, FC Saint Louis, FC Wohlen und Eintracht Freiburg. Für diese Teams war aber die Teilnahme am höchst professionell organisierten Turnier sicher ein Erlebnis in ihrem jungen Kickerleben, sagten Mair und Kiesewetter am Samstagabend.

Die beiden waren auch gestern mit ihrem Team noch einmal gefordert, denn weitere 20 Mannschaften aus der Alterskategorie U12 ermittelten ihren Qualifikanten für den McDonald’s Fußballcup in Weil am Rhein (wir berichten noch).