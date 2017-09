Weil am Rhein Quitten unrechtmäßig geerntet

Weil am Rhein. Sämtliche Quitten eines Baumes erntete ein Unbekannter in der vergangenen Woche (Mittwoch bis Mittwoch) auf einem Grundstück in den Reben bei der Tüllinger Straße ab. Der Geschädigte geht von zirka 50 Kilogramm fehlenden Früchten aus, teilt die Polizei mit. Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/97970, zu melden.

„Wir waren betrübt, denn an ,unseren’ Bäumen waren in diesem Jahr wegen des Frosts im Frühjahr leider keine Quitten“, schildert Sabine Musolt, Vorsitzende des evangelischen Diakonie- und Frauenvereins Haltingen. Sehr gefreut hätten sie sich dann aber, dass sie die Früchte auf einem Baum in Haltingen geschenkt bekamen. Genau diese Früchte wurden nun alle gestohlen.

Deshalb bittet der Verein: „Vielleicht hat jemand Quitten, die er unserem Verein schenken will, damit wir wenigstens einige Gläser unserer beliebten Quittenschnitzli zubereiten können.“ Mit dem Erlös aus dem Verkauf werden unter anderem die Diakoniestation Weil am Rhein und die Kükenstube der evangelischen St. Georgs-Gemeinde Haltingen unterstützt.