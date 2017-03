Weil am Rhein Räte erwägen ein Warnschild

Der Abteilungskommandantenwechsel bei der Ötlinger Feuerwehr, Jugendarbeit und eine bestürzende Verkehrserhebung bestimmten vor allem die Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Ötlinger Ortschaftsrats.

Weil am Rhein-Ötlingen. Einen guten und kompetenten Nachfolger habe der langjährige Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Ötlingen, Uwe Sachs, in Christoph Schäuble gefunden, stellte Ortsvorsteherin Helene Brombacher fest. Die Feuerwehr sei prägend für den Zusammenhalt im Dorf. „Wir sind Uwe Sachs zu großem Dank verpflichtet. Die Feuerwehr ist 24 Stunden am Tag für unsere Sicherheit einsatzbereit“, hob sie hervor. Alle Räte gaben ihre Zustimmung zur ebenfalls einstimmigen Wahl von Christoph Schäuble, die in der Abteilungsversammlung der Feuerwehr im Februar vonstatten gegangen war. Verkehrsgefährdung Schon seit Jahren beunruhigt den Ötlinger Ortschaftsrat der zunehmende und schnelle unberechtigte Autoverkehr auf dem Wirtschaftsweg „Im Pflanzer“, der unterhalb des Hohlewegs am Weiherbrünnle vorbei nach Haltingen verläuft. Dieser Weg wird auch von vielen Schülern mit dem Fahrrad als Schulweg genutzt.

Eine elektronische Verkehrserhebung machte jetzt das Ausmaß der Überschreitungen deutlich: Pro Tag nutzen zwischen 7 und 22 Uhr im Schnitt 80 Autos mit zum Teil erheblicher Geschwindigkeit den Weg in beiden Richtungen. Der schnellste Fahrer brachte es auf 80 Kilometer pro Stunde. Die Hauptfrequenzen weisen auf ausgeprägten Berufsverkehr hin, hieß es in der Ortschaftsratssitzung.

Die Polizei kündigte häufigere Kontrollen an. Die Räte erwägen ein Warnschild „Vorsicht Rebarbeiten, querende Fahrzeuge“. Ortsvorsteherin Helene Brombacher schlug vor, über die Obmänner die Winzer mit ins Boot zu holen. Jugendarbeit Katrin Schröder-Meiburg berichtete von Erfolgen bei der Wiederaufnahme der Jugendarbeit in Ötlingen mit bisher vier Treffen. Nachdem sie zunächst die Jugendlichen einzeln angesprochen habe, seien diese jetzt bereits gut untereinander vernetzt und selbst in Verbindung zu Jugendpfleger Martin Illgen. Brombacher bestätigte die gute Atmosphäre nach einem Besuch.

Schröder-Meiburg lobte das Entgegenkommen der Stadt, die Buslinie trotz noch nicht befriedigender Fahrgastzahlen fortzuführen. Die Ortsvorsteherin warf ein, dass die bisherige Zielbestimmung „Haltingen“ am Bus irreführend sei und korrekt „Ötlingen“ heißen sollte. Alte Trotte Für die Errichtung der alten Ötlinger Trotte scheint die Stadtverwaltung noch auf weitere Angebote zu warten. Auch zwei junge Ötlinger Unternehmer haben ihre Bewerbung eingereicht. Wunschzeitpunkt der Ortsverwaltung für die Fertigstellung ist die Feier zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr am 24. Juni. Flohmarkt Die Anfrage eines Ötlinger Bürgers, der im Mai auf seinem Grundstück und dem benachbarten Schmiede- und Dorfstubenvorplatz einen kleinen privaten Flohmarkt ohne Bewirtung abhalten will, sahen alle Räte sehr positiv. Die Organisation übernimmt der Veranstalter.