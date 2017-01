Von Saskia Scherer

Nach der Teilnahme am Europäischen Musikfest der Musikschulen in San Sebastián in Spanien im vergangenen Jahr reist die „Bonds Bigband“ aus Weil am Rhein in den Pfingstferien nach Prag. Leiter Christian Leitherer spricht im Vorfeld über die Pläne.

Weil am Rhein. Die Begegnungen in Spanien seien sehr anregend gewesen, erzählt Leitherer im Gespräch mit unserer Zeitung. „Das motiviert, wenn man sieht, was andere tun.“ Auf Einladung der Vladim Petrow Musikschule geht es vom 14. bis 18. Juni für fünf Tage nach Prag. In Zukunft wollen sich die Musiker abwechselnd besuchen.

Geplant sind mit einem tschechischen Orchester vor allem drei Konzerte – in der Musikschule, in einem Pavillon und einem Konzertsaal, verrät Leitherer. „Der Namenspatron der Schule ist einer der führenden tschechischen Filmkomponisten“, weiß er. Eventuell soll gemeinsam eines seiner Werke einstudiert werden. Ansonsten hat die Weiler Bigband natürlich ihr eigenes Repertoire mit im Gepäck, will aber auch Gemeinschaftsstücke mit den Schülern und Lehrern in Prag einstudieren. „Wir wollen zusammen arbeiten und andere Arbeitsweisen kennenlernen“, sagt Leitherer.

Außer dem Musizieren steht natürlich auch Freizeit auf dem Programm. Angedacht sind ein Stadtbummel und ein Besuch des Instrumentenmuseums. Außerdem können die Schüler in kleinen Gruppen mit den Musikern aus Prag die Stadt erkunden. „Es ist wichtig, dass man nicht nur arbeitet“, findet Leitherer. Es gehe ja auch ums Kennenlernen.

Am Musikfest in Spanien nahmen 2016 insgesamt rund 8500 Musikschüler teil. „Das war beeindruckend“, erinnert sich Leitherer. Außerdem kamen die Schüler schnell mit anderen Jugendlichen in Kontakt, freut sich der Bigband-Leiter.

Danach sei auch der Wunsch bei den Schülern aufgekommen, bestimmte Stücke zu lernen. „Manchmal muss man sich dafür erst noch steigern“, erklärt er. Das sei auch ein Ansporn.

Geplant sind für dieses Jahr laut Leitherer außer der Konzertreise nach Prag unter anderem ein gemeinsamer „Music Apéro“ mit der Musikschule Hüningen im Triangle. Gemeinsam mit der Gesangsklasse sollen Lieder zum Besten gegeben werden. Außerdem findet im Juli das Jubiläum der Dreiländerbrücke in Weil am Rhein statt. „Da wollen wir das Programm noch einmal aufführen“, kündigt Leitherer an.

Im Herbst hat dann die Tanzsportabteilung des TV Weil Jubiläum – auch hier wird die „Bonds Bigband“ mitwirken. „Die Vorbereitungen laufen schon“, erklärt der Leiter. Im vergangenenen Jahr fand bereits die Veranstaltung „Die Musikschule bittet zum Tanz“ statt. Außerdem plant die Bigband, ein Benefizkonzert in Weil für sich selbst zu spielen. „Damit wollen wir unsere Reisekasse auffüllen“, erklärt Leitherer. Aufgeführt wird das Prag-Konzertprogramm.

Ansonsten steht das „Miteinander-Fest“ in Friedlingen an. Zudem ist Improvisieren ein Thema. „Im Gewölbekeller findet die so genannte Open Stage statt, da geht es um die freie Improvisation Erfahrungen sammeln.“