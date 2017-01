Ein fulminantes Geburtstagsfest mit 200 geladenen Gästen feierten die Wiler Rhy Waggis anlässlich ihres 55-jährigen Bestehens in der Altrheinhalle in Märkt. Die Vorstellung des neuen Waggis-Häs und Ehrungen langjähriger Mitglieder sowie Sketche und Glückwünsche standen auf dem Abendprogramm.

Weil am Rhein -Märkt (sc). Mit einem Sektempfang wurden die Gäste begrüßt. Gekommen waren Wegbegleiter aus den Weiler Fasnachtscliquen, Freunde und eine Delegation der Göttizunft aus Griesheim. Cliquenführer Lucian Levante konnte unter den Gästen Oberbürgermeister Wolfgang Dietz mit Gattin Christine sowie Klaus-Peter Klein, Narrenvogt des Vereins Oberrheinischer Narrenzünfte (VON), der zugleich auch Aktiver bei den Wiler Rhy Waggis ist, dessen Vertreter Sigi Würth und Markus Meßmer von der Vogtei Dreiländereck begrüßen.

Meßmer bestätigte den Wiler Rhy Waggis ein hohes Ansehen sowie langjährigen, erfolgreichen und beispielhaften Einsatz zum Erhalt der fasnächtlichen Tradition. Als Geschenk hatten die Narrenvögte eine Fahne des VON mitgebracht, die in Zukunft während der fünften Jahreszeit vor dem Waggisschopf auf dem Lindenplatz wehen wird.

Ein Horoskop für die Wiler Rhy Waggis in Gedichtform trug Herbert Stahl vor, der als einziges der Gründungsmitglieder an der Veranstaltung teilnahm.

Klein konnte aus seiner Zeit als Schriftführer von so mancher Sitzung und deren Folgen berichten, deren Verlauf zum Schmunzeln anregte. Gerne erinnerte er sich an Frieder Heist, der den Waggis ein Erbe vermachte, das diesen den Kauf des Waggisschopf ermöglichte. Die eine oder andere Bemerkung des damaligen Cliquenchefs Stahl, das freundschaftliche Miteinander der Cliquenmitglieder, Ereignisse, aber auch Pannen – alles hatte Klein seinerzeit fein säuberlich schriftlich festgehalten.

Schauspielerisches Talent zeigten Patrik Meidinger und Klein in dem Sketch „Im Flieger nach Milano“. Dann war es soweit: Das neue Häs wurde vorgestellt. Nach und nach betraten die Cliquenmitglieder die Bühne durch eine Schranktüre. Das Ergebnis: ein herrlich freundliches, buntes und beeindruckendes Bild. Die Larve mit der roten Nase, dazu gelbe Haare und auf dem Kopf einen kleinen Hut, der mit einem rot-blau-weißen Band verziert ist. Dazu die blaue Bluse, das rote Halstüchlein mit dem obligatorischen weißen Kragen. Die weiße Hose und die Holzschuhe runden das Bild ab. An Bluse und Hose findet sich eine gelb-weiße Rosette, die in Sonderanfertigung hergestellt wurde, da es diese Farben für Rosetten bisher nicht gab. Auch die Stoffe waren im Land nicht verfügbar, sie mussten aus den USA importiert werden.

Ganz nach Waggis-Manier hatten die Hästräger Gemüse wie Lauch, Kartoffeln oder Rüben dabei, die sie während der Vorstellung unter die Besucher warfen.

Nach der Häsvorstellung spielten die „Night Shadows“ zum Tanz auf. Noch bis in die Morgenstunden wurde der „besondere Waggisgeburtstag“ kräftig gefeiert.

Weil am Rhein (sc). Stehende Ovationen gab es bei der Jubiläumsfeier der Wiler Rhy Waggis für Hanspeter Bader, der von Narrenvogt Klaus-Peter Klein für 44 Jahre Mitgliedschaft bei den Rhy Waggis geehrt wurde. 1973 trat Bader bei den Waggis ein, nach anfänglicher Distanz hätten sie sich angenähert, heute sei Bader sein bester Freund, sagte Klein. „Diese Ehrung ist für mich die bewegendste Geschichte, seit ich Narrenvogt beim Verein Oberrheinischer Narrenzünfte (VON) bin“, sagte Klein.

Bader (Spitzname Jean-Pierre) war Schriftführer, Kassierer und viele Jahre Cliquenchef. Gleichzeitig unterstützte er die Clique, wo und wann es nur ging. Er habe auch über den Tellerrand der Fasnacht hinausgeschaut, indem er stellvertretender Vorsitzender der IG Weiler Strassenfasnacht gewesen sei sowie im Stroßefescht-Comitee mitgewirkt habe.

Gutes Miteinander

Jan Stahl wurde ebenfalls durch den VON geehrt. Für seine künstlerischen Entwürfe für die Wiler Rhy Waggis, den Plakettenentwurf, als Larvenmacher, bei der Wagenbeschriftung, seine Arbeit als Beirat Internet für den VON sowie für die Unterstützung des Vorstands seit 15 Jahren erhielt Stahl den Vogteiorden in Silber. Er ist seit 22 Jahren Mitglied.

Narrenvogt Klein ehrte des Weiteren für 55 Jahre Mitgliedschaft das Gründungsmitglied Herbert Stahl und für elf Jahre Mitgliedschaft Max Nordmann. Sie alle hätten sich in besonderer Weise um den Fortbestand und das gute Miteinander bei den Wiler Rhy Waggis verdient gemacht und damit zur Brauchtumspflege der Alemannischen Fasnacht beigetragen.