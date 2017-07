Weil am Rhein Sammlungen: Polizei warnt vor Betrügern

Nachrichten-Ticker

17:08 Verfassungsschutz: Mehr gewaltbereite Extremisten

Berlin - In Deutschland gibt es immer mehr gewaltorientierte Extremisten - sowohl im rechten als auch im linken Spektrum ist deren Zahl 2016 stark angestiegen. Das teilten Innenminister Thomas de Maizière und Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen bei der Präsentation des Verfassungsschutzberichts in Berlin mit. Die Sicherheitsbehörden verzeichnen zudem immer mehr Salafisten in Deutschland und halten neue islamistische Anschläge für möglich. De Maizière sagte, die Intensität der Auseinandersetzung nehme in allen Bereichen zu - rechts, links, bei Ausländern, im Internet und auf der Straße.

17:03 Regierungskreise: BKA kauft "Panama Papers"

Berlin - Im Kampf gegen organisierte Kriminalität hat das Bundeskriminalamt die im vergangenen Jahr veröffentlichen "Panama Papers" zu dubiosen Geschäften mit Briefkastenfirmen gekauft. Das bestätigten Regierungskreise in Berlin. Für den Erwerb seien fünf Millionen Euro ausgegeben worden. Der Datensatz werde auch genutzt, um möglichen Steuerbetrügern aus Deutschland auf die Spur zu kommen. Vor mehr als einem Jahr hatte ein internationales Netzwerk mehrerer Medien mit den "Panama Papers" Geschäfte in der mittelamerikanischen Steueroase enthüllt.

16:01 Weltranglisten-Erste Kerber in Wimbledon in Runde zwei

London - Angelique Kerber ist in Wimbledon in die zweite Runde eingezogen. Die Tennis-Weltranglisten-Erste aus Kiel kam zu einem 6:4, 6:4-Erfolg gegen die amerikanische Qualifikantin Irina Falconi. Nach 87 Minuten auf dem Center Court verwandelte Kerber ihren ersten Matchball. Im Kampf um den Einzug in die dritte Runde trifft sie jetzt auf Kirsten Flipkens aus Belgien.

15:56 BGH kippt Bearbeitungsgebühren auch bei Geschäftskrediten

Karlsruhe - Banken dürfen auch von Geschäftsleuten und Firmen bei der Vergabe von Krediten keine Bearbeitungsgebühr kassieren. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Damit übertragen die Karlsruher Richter ihre Grundsätze eines wegweisenden Urteils zu Verbraucherkrediten von 2014 auf den Unternehmensbereich. Die Banken haben ihren finanziellen Aufwand demnach generell ausschließlich über die Kreditzinsen zu decken. Der Versuch, Kosten in einem von der Laufzeit unabhängigen Extra-Posten auf die Kunden abzuwälzen, benachteilige diese unangemessen.

15:22 Mögliche Koalitionspartner kritisieren Unions-Wahlprogramm

Berlin - Die möglichen Koalitionspartner SPD, FDP und Grüne lassen am Wahlprogramm von CDU/CSU kaum ein gutes Haar. Die SPD warf der Union vor, Arbeitsplätze aufs Spiel zu setzen. Die Grünen sehen eine "Bankrotterklärung". Die FDP spricht von einem "Abklatsch" des SPD-Programms. Die Linkspartei hält der Union "Konzeptlosigkeit" vor. In ihrem gestern vorgestellten Programm hat die Union Vollbeschäftigung bis 2025 und eine Einkommenssteuerentlastung von 15 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.