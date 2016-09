Weil am Rhein-Märkt (cre). Die evangelische Kirchengemeinde Eimeldingen-Märkt feiert am Sonntag, 11. September, „50 Jahre Steinmeyer-Orgel“ in der St. Nikolaus-Kirche in Märkt. Diese Jubiläumsfeier fällt mit dem „Tag des offenen Denkmals“ zusammen – auch wenn die Orgel altersmäßig noch nicht zu den Denkmälern zählt. Beheimatet war die Orgelbaufirma bis zum Jahr 2001 im bayrischen Oettingen. Gegenstand des 1847 gegründeten Unternehmens war der Bau von Harmonien und Orgeln – nicht ohne Erfolg. So stammt die größte Kirchenorgel der Welt im Passauer Dom ursprünglich auch aus seiner Werkstatt, ebenso die Orgel im Hamburger Michel. Auch die Meistersingerhalle in Nürnberg schmückt sich mit einer Steinmeyer-Orgel. Am Sonntag wird es nun ab 15.30 Uhr eine „Orgel zum Anfassen“ geben, wie Pfarrer Jochen Debus mitteilte. Gemeint ist damit, dass der Bachpreisträger und Stadtkantor Johannes Lang Kindern die Orgel erklären und ein kleines Wunschkonzert spielen wird. Johannes Langspielt an der Orgel Ab 17 Uhr wird Lang an der Orgel Werke von Bach, Buxtehude und Mendelssohn Bartholdy spielen sowie eine Improvisation. Der Eintritt zu den beiden Veranstaltungen ist frei. Um eine Spende zur Sanierung der Orgel wird gebeten. Im Anschluss daran lädt die Kirchengemeinde zu einem kleinen Empfang.