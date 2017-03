Weil am Rhein Spannende und ungewöhnliche Reise

Von Daniela Buch

Im Museum „Verkehrsdrehscheibe Schweiz“ im Herzen des Basler Rheinhafens Kleinhüningen wurde die Sonderausstellung „Zeit im Fluss. Mit dem Containerschiff von Basel nach Rotterdam“ eröffnet, die von den beiden Weilerinnen Elke Fischer und Sabine Theil zusammengestellt worden ist.

Weil am Rhein/Kleinhüningen. In Anlehnung an das gleichnamige Buch, das Sabine Theil (Autorin) und Elke Fischer (Fotografin) vor drei Jahren veröffentlicht haben, gibt die Sonderausstellung Einblicke in die spannende und ungewöhnliche Reise auf einem der größten Koppelverbände auf dem Rhein, der „Grindelwald-Mürren“ von Basel nach Rotterdam und Antwerpen und wieder zurück.

Aus dem Materialfundus ist nun eine Wanderausstellung entstanden, die in Kleinhüningen als Premiere ihren Anfang nimmt und anschließend in weiteren europäischen Museen gezeigt werden wird. Bilder und Texte der Ausstellung machen das alltägliche Leben und die Arbeit an Bord unverstellt und authentisch, so wie es Theil und Fischer erlebt haben, für die Museumsbesucher nachvollziehbar. Abgerundet wird die Ausstellung durch kurze Filmsequenzen der Reise, eine O-Ton-Aufnahme des Schiffsführers Ton Smits, Biographien von Crew-Mitgliedern und ein zwei Meter großes Modell der „Grindelwald-Mürren“.

André Auderset, Präsident des Trägervereins „Verkehrsdrehscheibe“, drückte seine Freude über die Gelegenheit aus, die Sonderausstellung quasi als Welturaufführung präsentieren zu dürfen. „Wir sind stolz darauf und bedanken uns für diesen Beitrag“, sagte er.

Elke Fischer und Sabine Theil erläuterten die Inhalte und Hintergründe. Dabei wurde ihre Begeisterung für die Welt, in die sie eintauchen durften, und auch die Wertschätzung für die Arbeit der Schiffer, die Kameradschaft und den Zusammenhalt an Bord deutlich. Den Museumsbesuchern anhand der gesammelten Erkenntnisse, Eindrücke und Erinnerungen diese Faszination ein Stück weit zu vermitteln, sei das Anliegen.

Nächste Station der Wanderausstellung wird das Rheinmuseum in Emmerich sein, Interesse haben auch bereits das Deutsche Technikmuseum in Berlin und das Hafenmuseum Antwerpen angemeldet.

Die Dauerausstellung „Verkehrsdrehscheibe Schweiz“ wurde 1994 wiedereröffnet, und vor vier Jahren unter dem Kuratorium von Sabine Theil und Elke Fischer neu konzipiert.

Der Trägerverein verfolgt als Ziele, über die Geschichte Basels als Verkehrsdrehscheibe zu informieren und die Entwicklungsmöglichkeiten der Binnen- und Hochseeschiffhart und des kombinierten Verkehrs aufzuzeigen. Außerdem weren auch Hafenührungen an geboten.