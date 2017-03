Weil am Rhein Staugefahr auf der A 5

Weil am Rhein. Das Regierungspräsidium Freiburg erneuert die Fahrbahndecke auf der A 5 zwischen Efringen-Kirchen und dem Dreieck Weil am Rhein ab Montag, 27. März, auf einer Länge von etwa 4,4 Kilometern. Es kommt wegen der Einrichtung der Baustelle an mehreren Tagen zu erhöhter Staugefahr, weil nur jeweils eine Spur zur Verfügung stehen wird, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde.

Konkret wird dies Montag, 27., ab 9 Uhr bis Dienstagabend, 28. März, Richtung Karlsruhe der Fall sein. Am Mittwoch, 29. März, ist in Richtung Basel nur eine Spur frei. Projektleiter Udo Gütle erwartet Staus von bis zu acht Kilometern. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den betroffenen Bereich nach Möglichkeit zu meiden und ihn zu umfahren.