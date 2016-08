Weil am Rhein (sif). Je größer die Teilnahme am Sternmarsch für ein friedliches, gewaltfreies Miteinander am Samstag, 17. September, als Reaktion auf den Aufmarsch der Rechten sei, desto größer sei das Signal, das davon ausgehe. Und dieses Signal solle nicht einmalig, sondern nachhaltig sein. Darin sind sich die Initiatoren des Aktionsbündnisses Miteinander mit Andreas Rühle, Gabriele Moll und Volker Hentschel einig, die auf eine breite Unterstützung aus der Bevölkerung und aus allen politischen Lagern setzen. Die immer wieder auftauchende Frage, ob man sich zum Sternmarsch nach Friedlingen mit anschließender Kundgebung um 17 Uhr auf dem Campus des Mehrgenerationenhauses anmelden muss, beantwortet das Aktionsbündnis: Grundsätzlich sei keine Anmeldung notwendig, doch würde man sich freuen, wenn man sich auf der Facebookseite facebook/aktionmiteinander/Veranstaltung anmelden würde oder ein kurzes Mail an info@aktionmiteinander.de senden würde. Auch unterstreicht Andreas Rühle gegenüber unserer Zeitung nochmals, dass man die Veranstaltung bewusst eine Woche vor der Kundgebung der Rechten, die am 24. September auf dem Hüninger Platz in Friedlingen stattfindet, terminiert habe, um einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen.