Nachrichten-Ticker

20:09 Damaskus: Koalitionsangriffe gegen Regierungstruppen

Damaskus - In Syrien haben Kampfjets der von den USA angeführten Koalition nach Darstellung des Staatsfernsehens Truppen des Regimes im Osten des Landes angegriffen. Wie die Staatsagentur Sana berichtet, seien Stellungen der Armee in der Nähe eines Militärflughafens in der Provinz Deir al-Zour angegriffen worden. Dabei habe es eine nicht näher bezifferte Zahl von Opfern und schwere Schäden gegeben. Die Angaben ließen sich zunächst nicht überprüfen.

19:59 Gewinnzahlen Lotto am Samstag, 37. Veranstaltung 2016

Lottozahlen: 3 - 34 - 35 - 37 - 46 - 47 Superzahl: 2 Spiel 77: 7 9 1 8 6 8 3 Super 6: 3 5 2 0 5 3 (Angaben ohne Gewähr)

19:53 Gericht: Freund verantwortlich für Bobbi Kristina Browns Tod

Atlanta - Ein US-Gericht hat den Freund von Bobbi Kristina Brown in einem Zivilverfahren für deren Tod verantwortlich gemacht. Die Höhe des Schadenersatzes müsse noch festgelegt werden, hieß es. Nick Gordon war gestern erneut zu einem Gerichtstermin des Verfahrens, in dem es um 50 Millionen Dollar geht, nicht erschienen. Das einzige Kind von Whitney Houston war im Januar 2015 mit 22 Jahren leblos in einer Badewanne gefunden worden. Dem Autopsiebericht zufolge wurden in ihrem Körper eine kokainähnliche Substanz, Marihuana, Alkohol, Beruhigungsmittel sowie Morphium festgestellt.

19:48 Farc-Chef wirbt auf letzter Guerilla-Konferenz für Frieden

San Vicente del Caguán (dpa) – Bei der letzten Konferenz vor der geplanten Aufgabe des Kampfes hat der Chef der kolumbianischen Farc-Rebellen, Rodrigo Londoño, für den Friedensschluss geworben. In diesem Krieg gebe es keine Sieger und Besiegten, sagte er in einer ländlichen Region zwischen den Departements Meta und Caquetá. Es gilt bereits ein Waffenstillstand. Nach Unterzeichnung des Friedensvertrages mit der Regierung am 26. September, dem das Volk aber am 2. Oktober noch zustimmen muss, sollen die rund 8000 Kämpfer die Waffen unter Beteiligung von 450 UN-Beobachtern abgeben.

18:49 Falscher Geisel-Alarm löst Polizeiaktion in Paris aus

Paris - Ein falscher Alarm hat eine Polizeiaktion im Zentrum von Paris ausgelöst. Das Viertel rund um die Kirche in der Straße Rue Saint-Denis war abgesperrt worden, nachdem dort eine Geiselnahme gemeldet worden war, wie ein Sprecher des Innenministeriums sagte. Die Polizeiaktion konnte kurze Zeit später beendet und die Sperrung aufgehoben werden, ohne dass eine Gefahr festgestellt werden musste. Die Umstände, die zu der Aktion geführt hatten, müssten nun präzise aufgeklärt werden, teilte Innenminister Bernard Cazeneuve mit.