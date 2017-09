Weil am Rhein Stufen gewechselt

Weil am Rhein. Die Pfadfinder aus Weil am Rhein haben kürzlich ihren traditionellen Stufenwechsel begangen und läuteten somit das neue Pfadfinderjahr 2017/18 ein.

Zu diesem Anlass trafen sich die „Pfadis“ in Lörrach-Stetten an der Kaltenbach-Stiftung. Gemeinsam wurde gewandert, gespielt und gegrillt. An verschiedenen Stationen wurden neue Kinder aufgenommen, die älteren wechselten in die nächste Stufe.

Am Nachmittag kamen alle im Gemeindehaus St. Peter und Paul in Weil an, wo sie mit ihren Eltern, Geschwistern und Freunden vom Stamm das Zeltlagernachtreffen feierten.

Stefan Häfner begrüßte die zahlreichen Besucher und Gäste, Vorsitzende Nadine Kuhner stellte alle Leiter und Helfer vom Zeltlager vor und bedankte sich mit Blumen. Anschließend konnte mit einer Bildpräsentation das Zeltlager noch einmal aufleben. Die Rover gaben ihr Lagerlied zum Besten, und mit dem traditionellen „Nehmt Abschied Brüder“, das alle gemeinsam sangen, ging ein schöner Pfaditag zu Ende, wie im Nachgang berichtet wird.

Interessierte können sich per E-Mail an vorstand@dpsg-weil.de wenden oder sich auf der Homepage www.dpsg-weil.de allgemein über die Pfadfinder informieren. Mitglied kann jeder unabhängig von der Konfession werden.

Die Alterststufen unterteilen sich in die Gruppen Wölflinge (sieben bis zehn Jahre), Jungpfadfinder (zehn bis 13 Jahre), Pfadfinder (13 bis 16 Jahre) und Rover (16 bis 21 Jahre).