Weil am Rhein Theaterschule für Kinder im TAM

Weil am Rhein. Das Theater am Mühlenrain bietet unter der Woche und in den Schulferien neue Theaterkurse an. Nach einer Woche findet die exklusive Abschlussaufführung vor Familie, Verwandten und Freunden statt. Nächster Kurs ist am Samstag, 7. Oktober, von 13 bis 15 Uhr. Inhalte sind: Ausdrucksübungen, Bewegungsübungen, Stimme und Sprache fördern, Teamfähigkeit fördern. Talente haben die Möglichkeit, in das Spielerteam aufgenommen zu werden.

Weitere Termine: 14., 21. und 28. Oktober, 13 bis 15 Uhr. Die Kosten betragen pro Tag 20 Euro und pro Woche 130 Euro.