Weil am Rhein Übungsleitersuche wird schwieriger

Von Daniela Buch

Der Turnverein Haltingen, der mit seinen zwei Dutzend Abteilungen ein Angebot für sämtliche Altersgruppen abdeckt, hat unverändert großen Zulauf. Bei der Generalversammlung am Freitagabend wurde eine positive Bilanz gezogen.

Weil am Rhein-Haltingen. Der Mitgliederstand beläuft sich auf 880 und hält sich damit konstant. Neue Mitglieder sind natürlich willkommen. Oberturnwartin Astrid Grunicke berichtete, dass es immer schwieriger werde, freiwillige Übungsleiter zu finden. Umso mehr sei daher das Engagement jener anzuerkennen, die sich als Betreuer und Trainer zur Verfügung stellten oder in der Vergangenheit aktiv waren.

Rückblick: Vorsitzender Peter Reinacher freute sich über die „supergute Jahresfeier“, die Teilnahme am Landesturnfest in Ulm und die gelungene Schülerweihnachtsfeier.

Ausblick: Im laufenden Jahr stehen als Großereignisse die Teilnahme am Deutschen Turnfest in Berlin und die Beteiligung an den Feierlichkeiten zur 1250-Jahr-Feier in Haltingen auf dem Programm.

Finanzen: Einstimmig angenommen wurde die Erhöhung der jährlichen Mitgliedsbeiträge wie folgt: 25 Euro für Passivmitglieder (zuvor 21 Euro), 60 Euro für Aktivmitglieder (zuvor 45 Euro), und 40 Euro für Kinder (zuvor 30 Euro). Eine Erhöhung hatte schon im vergangenen Jahr als notwendige Anpassung im Raum gestanden, nun komme man zur Finanzierung des Vereinsbetriebs nicht mehr herum, erklärte Reinacher.

Auf die Frage hin, ob mit der Erhöhung nicht gewartet werden könne, bis die Sanierung der Turn- und Festhalle abgeschlossen sein wird, meinte er, dass damit nicht vor 2019 begonnen werde. Ortsvorsteher Michael Gleßner bestätigte, dass frühestens zum genannten Zeitpunkt mit einem Baubeginn gerechnet werden dürfe, man aber „auf einem guten Weg sei.“ Im Sportkonzept der Stadt sei die Hallensanierung aufgenommen worden.

Der Skiabteilung, die seit drei Jahren auf Eis liegt und nicht mehr aktiv ist, wurde von der Versammlung erneut ein Aufschub gewährt. Helmuth Raith hatte beantragt, die Auflösung der Abteilung noch ein weiteres Jahr ruhen zu lassen, da er plane, einen Kurs über Lawinensuchgeräte zu organisieren, und sich so eventuell neue Möglichkeiten ergeben könnten.

Ehrungen: Urkunden und Abzeichen erhielten für 25-jährige Mitgliedschaft: Uta Helfman, Brigitte Pantze, Thomas Rühle und Wolfgang Schmidt sowie für 40-jährige Mitgliedschaft: Siegbert Aßmann, Margret Lechleiter, Gerlinde Lützelschwab, Waltraud Meyer, Elisabeth Rizotti, Karin Schmidhauser und Elisabeth Uhlig.