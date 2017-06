Weil am Rhein Verkehrsrowdy auf „Zollfreier“ unterwegs

Weil am Rhein. Ein Verkehrsrowdy hat am Sonntagnachmittag auf der „Zollfreien“ (B 317) zwischen Weil am Rhein und Lörrach eine gefährliche Situation heraufbeschwört. Um 15.50 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem Auto vom Kreisel Basler Straße in Richtung Weil-Ost/Lörrach. In Höhe der Feuerwehr, wo 50 Kilometer pro Stunde gilt, wurde sie von einem BMW-Fahrer durch dichtes Auffahren und Drängeln genötigt. Anschließend überholte der dunkle BMW, scherte knapp ein und gefährdete die Autofahrerin. Danach gab der Fahrer und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit weiter.

Im Bereich der Abfahrt zum Sportzentrum/Laguna überholte er trotz Sperrfläche, durchgezogener Linie und Abbiegespur drei Autos. Dem Raser gelang es gerade noch, vor dem Gegenverkehr einzuscheren. Überholt wurden ein schwarzer Opel Corsa, ein schwarzer Fiat und ein schwarzer Mercedes SUV. Die Polizei sucht neben den Fahrern der genannten Autos weitere Zeugen und bittet sie, sich zu melden (Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/97970.