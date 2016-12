Weil am Rhein. Das Jahr der Volkshochschule war geprägt von Deutschkursen für die Flüchtlinge in Weil am Rhein und Efringen-Kirchen. Zu Beginn des Jahres 2016 wurden die Grundlagen in diversen „Flüchtlingskursen“ in Haltingen, Weil am Rhein und Efringen-Kirchen gelegt und im Laufe des Jahres konnten viele Flüchtlinge (aus den unsicheren Herkunftsländern) in einen Integrationskurs wechseln.

Das Projekt IdA (Integration durch Ausbildung) in Kooperation mit sechs der großen Unternehmen in Weil am Rhein stand beispielhaft für einen gelingenden Sprachkurs mit anschließender Möglichkeit zum Praktikum in einem der Betriebe, freut sich Kulturamtsleiter Tonio Paßlick in einem Jahresrückblick. Vor allem durch die vielen Deutschkurse auch schon im Jahr 2015 konnte die Quantität auf die bisher höchste Zahl von 14 945 Unterrichtseinheiten (Vergleich 2014: 11 452 Unterrichtseinheiten) erhöht werden. Im Bereich des Qualitätsmanagements wurde eine ständige Evaluation der Teilnehmer eingeführt.