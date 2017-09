Weil am Rhein Weil-aktiv befürchtet Verkehrskollaps

Weil am Rhein (mcf). Der geplante Um- und Ausbau der „Einkauf-Insel“ wird bei der Händlervereinigung „Weil-aktiv“ positiv, aber auch kritisch bewertet.

Dass im Innenstadtbereich zusätzliche Verkaufsflächen entstehen, und nicht auf der „grünen Wiese“, begrüßt Händlersprecher Jürgen Rühle. Doch in einem Atemzug sorgt er sich um die Verträglichkeit für Weil am Rhein. „Mehr Fläche zieht mehr Verkehr an. Ich habe Bedenken, dass der Verkehr zusammenbricht.“ Rühle fürchtet einen „Verkehrskollaps“. Wenn Kunden, die mit dem Auto zum Einkaufen nach Weil wollen, zu lange im Stau stehen, würden diese die Innenstadt meiden, zeigt der Händlersprecher mögliche Konsequenzen auf. Man müsse also aufpassen, nicht zu viele Verkaufsflächen zu schaffen.

Dass die Meag ein Jahrzehnt nach der Eröffnung der „Einkauf-Insel“ sich nun in Richtung Hauptstraße und damit zur Innenstadt hin öffnet, sei schon damals von den Weiler Händlern angeregt worden, erinnert Rühle. Nach drei Jahren hätten die „Insel“-Verantwortlichen dies dann auch umsetzen wollen, was aber an den hohen Kosten gescheitert sei. Für die zusätzlichen Flächen wünscht sich Rühle nun erst einmal bestimmte Spezialläden, die es in Weil noch nicht gibt.