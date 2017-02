Weil am Rhein (mcf). Die Stadträte sollen sich erst noch näher mit den nun weiter ausgearbeiteten Entwürfen der beiden Landschaftsarchitekturbüros befassen, bevor in der nächsten Gemeinderatssitzung am 28. März dann eine Auswahl getroffen wird. „Es ist eine weitreichende Entscheidung“, warb Oberbürgermeister Wolfgang Dietz daher dafür, die Vor- und Nachteile der beiden Pläne als nächstes erst im Bau- und Umweltausschuss am 21. März in einer öffentlichen Sitzung zu thematisieren.

Dass der Rheinpark über die Zeit in die Jahre gekommen sei, ließ Dietz nicht unerwähnt. Da dieser eine „ganz erhebliche Bedeutung“ für die Bürger und für den öffentlichen Zugang zum Rhein habe, wird nun Handlungsbedarf gesehen.

In der Gemeinderatssitzung nicht gesprochen wurde über die Kosten der jeweiligen Vorhaben. Auch das wird dann in die Bewertung einfließen.