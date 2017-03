Von Renata Buck

Mit dem bisherigen Beisitzer Karl-Heinz Meier wählte der DRK-Frauenverein Ötlingen an der Generalversammlung einen neuen Kassierer. Er folgt auf Silvia Diegel, die nach vielen Jahren im Amt nicht mehr kandidierte.

Weil am Rhein-Ötlingen. Vorsitzende Marianne Braun begrüßte Albrecht Amann, den Justitiar des DRK-Kreisverbands und DRK-Kreisverbandsarzt Hans-Peter Volkmer, der jedoch nach wenigen Minuten zu einem Einsatz gerufen wurde. Amann legte die neue DRK-Landessatzung vor, der alle Anwesenden zustimmten. Erst nach Zustimmung der DRK-Ortsverbände und Genehmigung durch den Landesverband tritt sie in Kraft. Etwa die Hälfte der Satzung – im Druck grau unterlegt – ist festgeschrieben, der Rest kann von den Ortsverbänden individuell gestaltet werden. So ist in Ötlingen weiterhin für Beschlüsse keine bestimmte Mindestzahl von anwesenden Mitgliedern notwendig.

Rückblick Vorsitzende Marianne Braun berichtete aus dem Jahr 2016 von zahlreichen Besuchen der Vorstandsmitglieder zu Geburtstagen von 75 bis zu 90 Jahren. Kranke und Betagte aus dem Dorf wurden nicht nur besucht, sondern auch zu Arztbesuchen oder Ämtern begleitet und nach Bedarf mit medizinischen Hilfsmitteln für die häusliche Pflege versorgt. Der Verein leiht auch Rollstühle und Gehhilfen aus.

Für den Jahresausflug findet der Vorstand immer wieder interessante Ziele, und er richtet jedes Jahr den beliebten Seniorenadvent aus. Fester Bestandteil der Sozial- und Seniorenarbeit im Dorf ist von November bis April auch der Dienstags-Treff im Pfarrhaussaal, den Liesel Altstadt-Lais, Christa Kessler und Sabine Rösch für die Älteren und Alleinstehenden abwechslungsreich gestalten. Braun dankte der Kirchengemeinde für den Raum. Der Seniorenausflug 2017 wird am Montag, 24. April, ins Orgelmuseum nach Waldkirch führen. Am ArtDorf am 23. Juli wird der Frauenverein zusammen mit dem Frauensingkreis Ötlingen mit einem Kaffeestand die Kasse etwas aufbessern.

Helene Brombacher dankte dem Verein, der einer der ältesten im Landkreis ist und zur Zeit 101 Mitglieder hat: „Das ist eine gewachsene Institution, die mit ihrer Sozialarbeit das Leben im Dorf verbessert und immer die Unterstützung der Verwaltung hat“. Finanzen Der Kassenbericht von Silvia Diegel zeigte, dass 2016 die Einnahmen aus Beiträgen und Spenden, der Zuschuss der Stadt Weil und der Ertrag der jährlichen Haussammlung nicht ganz die Ausgaben für die sozialen Aufgaben deckten. Der größte Teil der Beiträge wird an den Kreisverband abgeführt, nur die Haussammlung – in diesem Jahr vom 1. bis 9. April – kommt gänzlich dem Ortsverband zugute. Amann und Braun regten das Werben um jüngere Neumitglieder für den Solidarverein an.

Kassenprüferin Sigrid Backes empfahl auf Grund der tadellosen Kassenführung die Entlastung, die einstimmig erteilt wurde. Wahlen Die stellvertretende Vorsitzende Carola Volk wurde unter der Wahlleitung von Albrecht Amann für weitere zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt.

Neuer Kassierer ist Karl-Heinz Meier. Veronika Lüchinger bleibt für ein Jahr Kassenprüferin, für die ausscheidende Sigrid Backes wurde Inge Jerzembeck gewählt. Alle Ergebnisse waren einstimmig.

Vorsitzende Braun beschloss die Versammlung mit einem Scherz: „Habt ihr eigentlich gemerkt, dass mehr als 50 Prozent des Vorstands aus dem Sängerweg kommt?“.