Weil am Rhein Wie hoffnungsvolle Talente für Shows entdeckt werden

Weil am Rhein (db). Die UFA-Film- und Fernsehproduktionsgesellschaft hat am vergangenen Samstag ihr Zelt am Rheincenter in Friedlingen aufgeschlagen. Sie war auf der Suche nach Talenten für Fernsehshows und einiges mehr. Rund 200 Bewerber aller Altersgruppen ließen nicht lange auf sich warten.

Knapp sechs Stunden lang vom späten Vormittag bis Nachmittag war das dreiköpfige Team vor Ort. Interessenten erhielten eine Startnummer und hatten zunächst ein Formular auszufüllen mit Angaben zu Name und Adresse, Geburtsdatum, Körpergröße, Muttersprache, Konfektionsgröße, Haarfarbe, Ausbildung und Beruf. Auch wollten die Talentspäher wissen, ob ein eigener aktiv genutzter YouTube-Kanal oder ein Instagram-Profil besteht. Talente, die zum Ankreuzen zur Auswahl standen, waren Artistik, Schauspiel, Comedy, Sport, Gesang, Synchronsprechen, Modeln, Tanz, Moderation, Musik und Tiertraining – die Bandbreite also so breit wie die Unterhaltungsformate.

Die Teilnahme kostete kein Geld. „Wir wollen ja schließlich was von Euch“, stellte Produktionsleiter Otto Nitschke fest. Aber ganz umsonst und erst recht nicht für schüchterne Charaktere war auch die Setcard im UFA-Talentportal nicht zu bekommen. So musste man schon den Mut aufbringen, sich auf der Bühne vor Augen und Ohren der umstehenden Mitbewerber und Passanten über Mikrofon befragen zu lassen und anschließend auch das individuelle Talent öffentlich zu präsentieren.

Eben ein „Live Casting“, wie angekündigt, und fast so, wie bei einem kurzen Vorstellungsgespräch, mit dem Unterschied, dass nicht nur das Kamerateam, sondern auch ein Publikum praktisch gleich inbegriffen war.

Die UFA mit Sitz in Berlin-Babelsberg produziert eine Vielzahl an Kino- und Fernsehfilmen, Fernsehserien und Shows der unterschiedlichen Sparten, darunter Game- und Quizshows, Dating-, Comedy- und Musikshows. Dazu kommt die Entwicklung und Produktion von multimedialen Inhalten auch für neue Plattformen.

Das Casting-Portal der UFA startete im Herbst 2009 und richtet sich an Profis und Laien gleichermaßen. Um die 60 Live-Castings werden jährlich durchgeführt, wie Standleiter Marcel Nitschke berichtete. „Wir waren vor sieben Jahren schon einmal genau hier, und der Standort eignet sich sehr gut.“

Rund 25 000 „neue Gesichter“ werden über das gesamte Jahr verteilt für die Datenbank gewonnen. Laufend werden Komparsen für Filme und Serien, Kandidaten für Shows und Persönlichkeiten für Dokumentationen gesucht, zuweilen auch Darsteller für tragende Rollen oder wie jüngst im Auftrag eines Plattenlabels, auch potenzielle Mitglieder einer internationalen Musikproduktion in spe.

Die Teilnehmer von Live-Castings erhalten per E-Mail die Zugangsdaten für ihren persönlichen Nutzer-Account auf der Talentbasis und können somit direkt kontaktiert werden, wenn sie nach Ansicht der Macher in eines der bestehenden oder künftigen Formate passen würden, oder sie können sich auch in Eigeninitiative bewerben.

Wer Interesse an einem Casting hat oder sich entdecken lassen möchte, findet alle wichtigen Informationen unter www.talentbase.de im Internet.