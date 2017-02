Wittlingen (jut). Nach wie vor gibt es keinen Termin für den Start der Buslinie 55b Kandern-Wittlingen-Lörrach-Haagen. Das bestätigte Bürgermeister Michael Herr im Gemeinderat.

Dietrich Herrmann, erster Bürgermeisterstellvertreter, der bei der Nahverkehrsinitiative Kandertal engagiert ist, berichtete, dass es einen Wechsel bei den für Fragen zur Buslinie 55 b zuständigen Personen gegeben habe. Fakt ist: Die Verbindung über den Wittlinger wurde in den neuen Nahverkehrsplan aufgenommen, „das heißt, die Einführung der Buslinie muss als verbindliche Maßnahme umgesetzt werden, sie steht bei der Dringlichkeit an zweiter Stelle“, stellte Herr fest.

Die Gemeinde hat auch bereits eine Frage ans Landratsamt geschickt, um einen Zeitkorridor genannt zu bekommen, wann die Buslinie startet. „Die Antwort war schwammig“, bedauerte der Bürgermeister. Die Dringlichkeit der Umsetzung der neuen Buslinie „muss nicht nur ans Landratsamt, sondern auch an die politischen Entscheidungsträger im Kreistag weitergegeben werden. Die sollen in der Sache mal mehr Dampf machen“, verlangte Herr. Ein entsprechendes Schreiben soll nun an den Kreistag gerichtet werden.

„Das Ganze zieht sich leider weiter hin, dabei warten Schüler, Bürger, die in Haagen einkaufen möchten, und besonders Berufspendler darauf, dass die Linie 55 b Realität wird“, erklärten Herrmann und Herr.

Überlegt wurde im Gemeinderat, ob man seitens der Gemeinde eine zweite Bushaltestelle für die neue Linie einrichtet. Wie bereits berichtet, will sich die Gemeinde bei der Einrichtung der Haltestellen beteiligen. Bisher ist vorgesehen, dass die Busse am Hirschen-Areal, das die Gemeinde mittlerweile erworben hat, stoppen. „Wir brauchen noch eine zweite Haltestelle beziehungsweise eine Haltebucht an der Haagener Straße, denn dort wohnen mehr Bürger, die mit dem Bus fahren könnten. Und mit schweren Einkäufen läuft man nicht von der Kandertalstraße den Berg hoch in die Haagener Straße“, hieß es im Rat.