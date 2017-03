Zell im Wiesental Das Gespenst von Canterville

Die Theater Arbeitsgemeinschaft der Montfort-Realschule Zell im Wiesental aktualisiert den Klassiker „Das Gespenst von Canterville“ frei nach Oscar Wilde.

Eine betuchte, amerikanische Familie kauft ein altes englisches Schloß ... die ruhigen Nächte des betagten Gespenstes Sir Simon de Canterville scheinen gezählt.

Seit Wochen haucht das Team der Theater AG dem Klassiker aus dem Ende des 19. Jahrhunderts neuen, modernen Atem ein. Texte und Szenen werden übernommen – ersponnen – verändert – verworfen – variiert – und auf deren Bühnenpräsenz erprobt.

Nach Probentagen auf einer stilechten Burg Anfang März wird es jezt Ernst für die Schauspieltruppe und das Regie-Team.

Zum ersten Mal spukt „S` Gschpenscht wo cheiner will“ öffentlich an der Premiere am Freitag, 24. März, ab 20.30 Uhr in der Montfort-Realschule.

Weitere Aufführungen sind am Freitag, 31. März, und am „Tag der offenen Tür“ am Samstag, 1. April, um 20.30 Uhr. Hier gibt die AG auch Live-Einblicke in die Probenarbeit.