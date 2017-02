Zell. Das große Narrentreffen zum 390-jährigen Bestehen der Zeller Fasnacht ist vorbei, jetzt rollt die „normale“ Fasnachtssaison an. Der Fahrplan der Zeller Fasnächtler für die Kernphase der närrischen Tage steht.

Am Donnerstag, 23. Februar, beginnt um 19.30 Uhr der Hemdklungiumzug, nach dem traditionell die Übernahme der Macht durch den Hürus beim Fasnachtsbrunnen ansteht.

Am Samstag, 25. Februar, steigt um 20 Uhr der Preismaskenball unter dem Motto „Fasnacht wie in alte Zite” im katholischen Pfarrsaal.

Am Sonntag, 26. Februar, darf man sich wieder auf den großen Fasnachtsumzug mit allen Vogteien, Maskengruppen, Musiken und Fußgruppen freuen. Der Startschuss fällt um 13.30 Uhr. Während des Umzugs finden die Prologe der Vogteien und anderer Gruppen auf dem Latschariplatz statt. Ab 14 Uhr ist der Pfarrsaal durchgängig geöffnet; nach dem Umzug ist Narrentreiben im Städtli und in den Lokalen.

Am Abend findet dann ab 19.11 Uhr der Hürusball im katholischen Pfarrsaal statt. Für Musik sorgt „Schwarzwald-Sound“.

Am Rosenmontag, 27. Februar, wird um 14 Uhr der große Fasnachtsumzug wiederholt. Ab 14 Uhr ist der Pfarrsaal durchgängig geöffnet. Neben dem Narrentreiben im Städtli und in den Lokalen steigt um 19.11 Uhr der Vogteienball mit dem Duo Caprice im Pfarrsaal.

Am Dienstag, 28. Februar, beginnt um 14 Uhr der Kinderumzug; anschließend ist Kinderball im Pfarrsaal. Um 19 Uhr steigt das traditionelle Altwiiberrenne in der Kirchstraße. Anschließend müssen wieder Taschentücher gezückt werden. Großes Wehklagen wird zu hören sein, wenn es zur Verbrennung der Fasnacht kommt. Nach vollbrachtem Werk ist Kehraus in den Lokalen.

Zum Glück für eingefleischte Fasnächtler geht es am Samstag, 4. März, bereits wieder weiter mit der Gresger Buurefasnacht. Um 20 wird zum Preismaskenball im Bürgerzentrum eingeladen. Am Sonntag, 5. März, ist um 19 Uhr Scheibenschlagen am Möhrebrünneli.