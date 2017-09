Zell im Wiesental Eine „Riesenherausforderung“

Die ersten Arbeiten sind vergeben und der Termin für den Spatenstich steht (26. September): In absehbarer Zeit wird Zell über eine eigene Kinderkrippe verfügen.

Zell (pele). In der Gemeinderatssitzung am Montagabend standen Arbeitsvergaben für das Gebäude, in dem künftig weite Teile der Kinderbetreuung im U3-Bereich erfolgen sollen, auf der Tagesordnung. Bis auf eine Ausnahme wurden die verschiedenen Gewerke einstimmig vergeben.

Die Heizungsarbeiten gingen für rund 13 000 Euro an eine Firma aus Bernau, die Sanitärinstallationsarbeiten für knapp 21 000 Euro an eine Firma aus Bad Säckingen, die Elektroarbeiten für rund 40 000 Euro an eine Firma aus Häg-Ehrsberg und die Zimmerarbeiten für knapp 94 000 Euro an ein Unternehmen aus Herrischried. Da das neue Gebäude in Holzrahmenbauweise errichtet wird, beinhaltet letzteres Gewerk auch die Außen- und Innenwände, die Wärmedämmung, den Dachstuhl sowie die Klempner- und Dachdeckerarbeiten.

Bürgermeister Rudolf Rümmele sprach in der Gemeinderatssitzung von einer „Riesenherausforderung“, diese Investition zu stemmen. Stadtbaumeister Peter Schneider berichtete, dass man in der Planung Änderungen habe vornehmen müssen, da die Kosten im Baugewerbe aktuell „gewaltig“ steigen würden.

Im Zusammenhang mit der Kinderkrippe stand eine Anfrage von Silvia Chiarappa bezüglich des benachbarten Gebäudes, das die Stadt erworben hat (Haus Baumgartner). Die Freie Wähler-Stadträtin wollte wissen, wie die grundsätzliche Konzeption für die Kinderbetreuung auf dem Areal aussieht. Bürgermeister Rümmele sicherte zu, die Thematik alsbald zu diskutieren.